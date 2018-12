Opinión 13-12-2018

La Fiesta de San Ambrosio del conjunto Inapilén

El Conjunto Inapilén ha establecido la costumbre, digna de todo encomio y elogio, de celebrar el día, según dicen ellos “del nacimiento de esta Villa un 7 de diciembre de 1794”. Es más, se dice que dicho acto fundacional ocurrió en la “Plaza de Armas de Linares y en homenaje de San Ambrosio”.

Hay afirmaciones, frases y nombres que usualmente se repiten en nuestra historia local y nacional. En el 2017 se conmemoraron los dos siglos de la Escuela Militar. Pero en ese año O’Higgins “reabrió” un establecimiento que ya existía desde 1813. En el 2018 se habló del bicentenario de la bandera, también establecida por el Director Supremo en 1818, pero, ¿Por qué olvidar la enseña azul, blanca y amarilla de 1812, diseñada por el General José Miguel Carrera? Ese emblema flameó en Yerbas Buenas, San Carlos y se hundió gloriosamente en Rancagua. Es más, después de la sorpresa de Yerbas Buenas, mediante decreto supremo, de junio de 1813, se le estableció como símbolo oficial a ser izado en todos los cuarteles y lugares públicos.

Pero vamos a nuestro Linares. La Villa de Linares (/no de San Ambrosio, ya lo hemos dicho) se fundó un 23 de mayo de 1794, por el Gobernador Ambrosio O’Higgins. Pero sólo se determinó su existencia legal. No hubo repartición de sitios ni se trazaron calles. Ello quedó – lo dice el acta fundacional – para “la próxima primavera”.

Ahora bien, el 21 de diciembre de 1794 (y no el 7 de ese mes) Juan Martínez de Rozas, quien era asesor letrado del Intendente de Concepción y Teniente de Gobernador (nunca fue subdelegado de Cauquenes, como se ha dicho) se constituyó en la casa de doña Ángela Vásquez para trazar la villa y asignar sitios, que fueron 96 en total. Quien observe el plano de Linares de 1858 (página 29 de la Historia de Linares) podrá observar que la planta de la futura villa forma un ángulo recto hacia el norte y el oriente, quedando el vértice en las casas de doña Ángela.

Ahora bien, ninguna de las familias asignadas con solares se instaló de inmediato. Los campos de la estancia de Pilocoyán siguieron tan despoblados como lo habían estado hasta la fecha. Esto se acredita toda vez que el Cabildo solo vino a instalarse nueve años después, en 1803, cuando se pudo contar con los vecinos suficientes para ocupar los sitiales de regidores y alcaldes. El primer Alcalde fue José de Barros y Vásquez, hijo de doña Ángela.

Sin embargo, casi medio siglo después de fundado Linares, aún no se cerraban los sitios de las casas, por lo que el Cabildo debió tomar medidas mediante multas.

LA PARROQUIA DE LINARES no estaba dedicada inicialmente a San Ambrosio. El primero intento de 1794 fue trasladar hasta esta villa la Parroquia de Yerbas Buenas, denominada de Santa Cruz de Abránquil. Sólo a contar de 1796 las Partidas de los libros parroquiales se anotaron como integrantes de la Parroquia de San Ambrosio.

Todo lo referido a la instalación de la Villa, el 21 de diciembre de 1794 y los detalles de este acto están contenidos en un acta levantada por Martínez de Rozas con esa fecha y donde, por no existir aún escribano (notario de hoy) la firman como testigos Basilio Fernández y Francisco de Cárdenas y finalmente el propio Martínez de Rozas (ver página 25 de la Historia de Linares).

Esos son los hechos históricos.



La Casa Cuéllar, que era de doña Ángela Vásquez y donde se trazó la Villa de Linares el 21 de diciembre de 1794 por Martínez de Rozas.