Crónica 19-10-2021

La Ley de Insolvencia que ayuda mayoritariamente a MIPEs y a personas sobreendeudadas



• El 9 de octubre de 2014 entró en vigencia la Ley 20.720, conocida como Ley de Insolvencia y Reemprendimiento.



Al hacer un balance de estos 7 años, el Superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, Hugo Sánchez Ramírez, detalló que “tenemos cerca de 35 mil solicitudes de procedimientos, a través de los cuales las empresas y también las personas naturales han podido hacer frente a la situación de insolvencia, reestructurar sus pasivos y sus deudas de manera mucho más efectiva, así como también acceder a una liquidación de menor duración, en aquellos casos donde no hay viabilidad”.



Respecto de si la norma ha cumplido con el objetivo para la que fue creada, la autoridad destacó que “de una norma legal que estigmatizaba al deudor, de tiempos muy extensos en el tratamiento de sus procesos y que era utilizada principalmente por grandes empresas, pasamos a una Ley 2.0, que abrió espacios a otros segmentos de deudores, como las Pymes y las personas naturales, para que pudieran enfrentar sus problemas de liquidez con procedimientos concursales más accesibles, y con un mecanismo casi único en el mundo para restructurar los pasivos de las personas de forma administrativa y no judicial, como lo es la Renegociación de Deudas”.



El Superintendente también resaltó que la normativa está ad portas de experimentar, una importante modificación. “Desde 2020, profesionales de la Superir y del Ministerio de Economía han trabajado para dar vida a un nuevo cuerpo legal. Hablamos de una Ley de Insolvencia 3.0 que, entre muchas mejoras, nos posibilitará ofrecer a nuestras Mipes procedimientos simplificados de Reorganización y Liquidación y cuyos pilares serán la facilidad de acceso, el bajo costo y los menores tiempos de tramitación, entre otras modificaciones legales.

La renovada normativa también eliminará el requisito que hoy impide a quienes emiten boletas de honorarios acceder a la Renegociación. Hoy esos usuarios son considerados empresas, por lo que muchas veces no tienen más opción que someterse a la liquidación de sus bienes”, explicó.



7 años de la Ley en cifras

En cuando a los procedimientos, en 7 años se han solicitado 6.581 renegociaciones, 55% de ellas fueron pedidas por hombres, mientras que el 45% lo hicieron mujeres, y con una edad promedio mayoritaria de 30 a 44 años. El pasivo total renegociado supera los 173 mil millones de pesos en un total de 13.578 audiencias, con una tasa de éxito de acuerdo de renegociación del 92%.



En tanto, 19.752 personas hicieron uso de la liquidación para enfrentar una insolvencia, distribuyéndose en 63% hombres y 37% mujeres, mientras que el 75% de quienes acudieron a esta herramienta son trabajadores independientes, también con una edad promedio de 30 a 44 años.



En cuanto a los procedimientos para empresas, el balance habla de un total de 319 reorganizaciones, donde el 58% de las solicitudes las hicieron grandes empresas, el 25% medianas y el 17% pequeñas y micro. Respecto de los tres principales rubros, el 25% corresponde a negocios del sector comercio al por mayor y al por menor, el 17% son de la construcción y el 14% del área de industrias manufactureras



Por otro lado, en 7 años 8.042 empresas solicitaron su liquidación. Por tamaño, el 43% fueron pequeñas empresas, el 22% micro, el 22% medianas y el 13% grandes. Los tres principales rubros corresponden a otras actividades de servicios (19%), comercio al por mayor (17%) y actividades profesionales, científicas y técnicas (14%).