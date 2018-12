Crónica 16-12-2018

La mejor obra del Alcalde de Linares

La Academia Chilena de la Historia recibió en sesión de ese organismo, el libro Historia de Linares, según refiere un artículo del columnista René Recabarren Castillo. De paso, un posteo a esa publicación hace ver el carácter “conservador” de esa institución octogenaria. Pero toda historia es una mirada al ayer distante y cercano y la obra de González Colville aborda numerosos capítulo de Linares no tocados antes, como las fiestas primaverales, las grandes obras públicas (canal Melado y otros), la inédita discusión por el camino longitudinal o Ruta 5 de hoy, la larga lista de todos los ciudadanos que fueron parlamentarios, la secuencia de publicación de periódicos, etc.

Las historias de ciudades están siempre en la discusión “por lo que falta” y no “por lo que contiene”. Cualquier oscuro personajillo que fue candidato a una junta de vecinos u organismo similar se cree con pergaminos para incluirse entre los inmortales. Pero la gran base investigativa de Linares (o La Villa de Linares) está hecha. La obra tiene más de seiscientas fuentes bibliográficas para quien busque más datos sobre un tema. En ello González logra configurar un libro que será eterno como lo es la Historia de Barros Arana, muy por encima de la Francisco Antonio Encina.

Un amigo español que la leyó con asombrosa detención me dijo antes de partir. “Chile es un país de historiadores, pero como en el fútbol Uds. tiene altos y bajos. Este libro parece ser uno de los notables”.

Los Alcaldes son quienes más hablan del famoso y a veces manoseado “legado”, pero Mario Meza Vásquez, abogado y bastante joven, ya tiene, en este libro, una de sus mejores obras. Tal vez no se le recuerde por otras iniciativas que para él sean más apreciadas, pero el libro marca mucho en nuestra sociedad. El profesor de enología de la Universidad nos recordaba siempre un “Tratado de Viticultura y Vinificación” publicado en Talca en 1891 de don Manuel Rojas Labarca, talquino y hermano de otros Rojas Labarca de esa ciudad. “Ese libro tiene teorías permanentes”, decía nuestro catedrático de hace años.

Ahora, no sé por qué se teme tanto al conservadurismo si todos lamentamos la pérdida de bienes patrimoniales, edificios, lugares e incluso árboles. El chileno es, en este aspecto, un fervoroso conservador y buscas sus propias raíces familiares, las de su barrios, los papeles antiguos, etc. Algunos lo harán como simple afición y otros la convertirán en motivo de vida. Las cosas son así.

Más de veinticinco libros tiene a su haber González Colville. La historia de El Club Talca provocó cierto encendido debate en cartas a diarios locales. La cosa fue más dura por su apoyo a la reconstrucción del Templo Parroquial de Villa Alegre, donde algunos lo acusaron de “acérrimo defensor de la iglesia” y otros criticaron a las autoridades eclesiásticas por acallar su nombre a la hora de los reconocimientos. González ha guardado silencio sobre el tema y solo nos ha dicho, en este tema parroquial estar “profundamente decepcionado y amargado”. Además, renunció a ser tutor de varios alumnos de arquitectura que trabajaban en el tema “Restauración del Templo de Villa Alegre”. En la mayoría de las sociedades, el combatir a los intelectuales suele ser recurrente atracción.

Ud dirá ¿A qué se complica la vida este distinguido académico involucrándose en materias donde se camina en terrenos escabrosos? Pero hay vocaciones que llevan al sacrificio y la de este investigador es portador de esa convicción.

La obra de Linares tuvo discusiones: algunos se proclamaron sus “forjadores”, otros sus “pioneros”, el señor Recabarren, que ha estado en la trinchera con varios artículos, habla de “vueltas de carnero” y más de alguno se refirió a “sesgos” y “olvidos”, pero como una antigua canción, en estas materias conviene pedir, a veces, “odio más que indiferencia”.

Sin embargo el Alcalde Mario Meza debe estar orgulloso de lo logrado. A la hora de los recuentos, esta obra es una de las notables. Ojala no sienta que ya está todo realizado en este tema. Aún queda mucho por rescatar en una tierra extrañamente privilegiada en hombres y mujeres ilustres, hechos relevantes, actos heroicos y empresas relevantes.



Carlos Alberto Franzini Arteaga