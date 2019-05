Opinión 30-05-2019

La Ministra de Educación y el final de la historia

Recibimos un correo de un linarense, cerca de la medianoche del viernes. Escribe que “el Alcalde al parecer se ha equivocado: en sus discursos habla de la Villa de Linares y no de la Villa de San Ambrosio de Linares…” Le explicamos a nuestro remitente que el nombre es “Villa de Linares”, como lo hemos reiterado. Ello está respaldado en el decreto de fundación. Lamentablemente el Alcalde don Alberto Camalez se confundió en 1944 (o alguien lo hizo, siempre hay investigadores poco acuciosos) y en el escudo instaló el nombre que terminó imponiéndose, pero sin base histórica.

Horas antes, la Ministra de Educación, (y en plena celebración del Día del Patrimonio) respaldada por el Consejo Nacional de Educación, anunció que la asignatura de historia será ramo optativo. Esto quiere decir el alumno decide si la toma. La medida provocó transversales cuestionamientos.

En el CNDE hay integrantes de una variada gama de pensamientos, pero otorgaron, según se informa, unanimidad a esta decisión.

Hace un tiempo, la diputada Carmen Hertz logró la aprobación en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de una iniciativa denominada “del negacionismo”, sancionando incluso con cárcel a quienes justifiquen o “hagan memoria” de aspectos del régimen militar. Cabe precisar que “negacionismo” se define como negar o silenciar una verdad incómoda. Con esa misma premisa, otro parlamentario puede intentar prohibir, bajo similar pena, hablar de otros temas de la historia que afecten su ideología, como las ideas, religiosas, laicas o las posiciones dogmáticas. Es abrir la caja de Pandora de la intolerancia.

El proyecto de la Sra. Cubillos y su Consejo Asesor sobre la asignatura de historia puede, simplemente, borrarla del panorama de nuestra cultura. El alumno de hoy, desde hace bastante tiempo y a través de varios gobiernos de distinto pelaje, ha sido llevado a la vereda del pragmatismo y el éxito fácil, dentro de la competitividad. Ello se da en el comercio, la empresa y las acciones bursátiles. ¿Va a ir Ud. a hablar de historia a la Bolsa de Comercio? Desde luego que no, tampoco lo hará en una empresa minera ni en el directorio de un banco. Ello no genera intereses ni suben los parámetros económicos.

Pero, (y esto es lo curioso) todos los grandes bancos, clubes, incluida la Bolsa de Valores, han escrito su historia. Se honran de sus fundadores y de su trayectoria, éxitos o derrotas.

Entonces, con esta premisa gubernamental, debe detenerse la investigación y cerrarse los anaqueles del Archivo Nacional. ¿Quién leerá lo que un esforzado investigador hurgó por años en amarillos papeles? Tal vez un caballero con alguna curiosidad por los temas de su entorno. El libro de historia pasará a ser superfluo, como las bolsas de plástico que hoy se baten en retirada.

¿Qué efecto causa en el ciudadano la historia? Se desata el preocupante espíritu crítico y a veces combativo. El raciocino filosófico no es materia que guste a los gobiernos. Todos los regímenes hablan de paz social, aunque pareciera que desean la paz de los cementerios. En Brasil, el Presidente Bolsonaro cuestiona las clases de filosofía.

Entonces el educando no tendrá ante sí, como nosotros en el pasado, a un profesor que los ilustre. Es simple: ese maestro no va a esforzarse en dominar materias para las cuales el alumno lo elegirá sólo “si le interesa”. Habrá un presente, pero no un pasado. Entonces farsantes como Baradit y otros ejemplares harán su agosto, contando la barbaridad que se les ocurra, o los directores de cine, torcerán los acontecimientos, como su guionista se los redacte.

Pero este desgano o animosidad por las asignaturas humanistas no es nuevo. Más de alguna vez nos han preguntado si nos sentimos “perdiendo el tiempo” en la búsqueda de datos y papeles. Y a veces, creemos encontrarles razón.

Las encuestas que abrieron diarios electrónicos, dieron un 96% de rechazo a la iniciativa ministerial, pero se acusa que se obligó a los funcionarios de esa cartera a lo largo de Chile, dar un “like” de aprobación. Es decir, forzar la mano de la ciudadanía. Esto quiere decir que en todo chileno, hay un germen de hurgador del ayer, un buscador inconsciente del pasado.

En 1992, cuando cayó el muro de Berlín, el historiador y pensador norteamericano de origen japonés Francis Fukuyama escribió una obra “El Final de la Historia”. Supuso que tras ese acto, las contingencias del mundo actual desaparecerían. Desde luego se equivocó. Estimamos que la Ministra de Educación también ha errado el camino al negar la formación de espíritus humanistas, que vayan más allá de los números y los desafíos tecnológicos. No creemos, sin embargo, que haya provocado el final de esta ciencia.