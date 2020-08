Social 08-08-2020

La problemática ambiental en el uso del plástico: ¿Son suficientes las medidas adoptadas por Chile?





Los académicos José Neira y Patricio Ulloa de la Escuela de Ingeniería en Recursos Naturales de la Universidad Católica del Maule, analizan las normativas adoptas para proteger el medio ambiente y entregan recomendaciones para aportar con el cuidado de nuestros espacios naturales.

Este 3 de agosto se comenzó a implementar en su totalidad la Ley 21.100, que prohíbe el uso de bolsas plásticas de un solo uso en el comercio. Una noticia positiva que permite tener una cultura amigable con el medio ambiente y contribuir a descontaminar nuestros océanos, pero ¿son suficientes estas acciones?

Es innegable que el uso del plástico es parte de nuestra vida cotidiana y se puede asociar al frenético ritmo de vida. A los académicos Patricio Ulloa y José Neira, de la Escuela en Ingeniería en Recursos Naturales de la Universidad Católica del Maule, les resulta preocupante que la vida útil del plástico, puede llegar a ser sólo de 5 minutos y permanecer 5, 10, 50 o miles de años en los ecosistemas.

Estas alertas han sido objeto de amplios estudios y noticias. Los expertos UCM detallan que los problemas ambientales del plástico comienzan desde el inicio de su cadena de producción, ya que para poder obtener plástico se debe extraer petróleo, lo que libera distintas sustancias tóxicas al medioambiente. “Luego el plástico debe ser dispuesto en rellenos sanitarios, ya que no puede ser incinerado producto de que su combustión libera sustancias cancerígenas que pueden ser absorbidas a través de la piel. Desafortunadamente algunos estudios han detectado la presencia de plásticos en el agua y alimentos, por lo que se estima que estamos ingiriendo alrededor de 5 g de plástico a la semana”, explicó José Neira, docente UCM.

Según comentaron los académicos, la situación es peor aún, ya que el plástico no necesariamente queda dispuesto en los rellenos sanitarios, si no que más bien, termina principalmente en los océanos formando verdaderas islas de basura que se conocen como giros. “De acuerdo a la ONU, si continuamos con nuestro frenético ritmo de vida se espera que para el 2050 tendremos 12 mil millones de toneladas de desechos plásticos en vertederos y en la naturaleza, y la producción de plástico consumirá el 20% de la producción de petróleo del mundo”, mencionó Patricio Ulloa, director de Escuela Ingeniería en Recursos Naturales de la UCM.

“Si pensamos detalladamente, nos daremos cuenta de que en las actividades más triviales de nuestra vida el plástico está presente, solo tenemos que darle un vistazo a la lista que de las compañías que más aportan a la contaminación por plásticos. De acuerdo con estudios realizados por el movimiento Break Free From Plastic, las 10 compañías que más contaminan el planeta con residuos plásticos son Coca Cola, Pepsi, Nestlé, Danone, Mondelez International, Procter and Gamble, Unilever, Perfetti van Melle, Mars Incorporated y Colgate-Palmolive”, agregó Patricio Ulloa.



Impacto nocivo

De acuerdo con la Asociación Gremial de Industriales del Plástico de Chile (ASIPLA) en Chile se consumen aproximadamente 990 mil toneladas de plástico al año. De esta cifra, un 17%, es decir, 14.281 toneladas por año, son de origen domiciliario y un 83% (69.398 ton/año) corresponden a residuos domiciliario o industriales. Del total, sólo se reciclan 83.679 toneladas, es decir, un 8,5%.

“Hay estudios que estiman que entre un 20% y 30% de la basura que encontramos en las playas de Chile son desechos plásticos, donde su origen es diverso, por ejemplo, en la costa de norte y centro del país esta contaminación proviene de los visitantes a las playas, a diferencia de que sucede en el centro-sur, donde los ríos arrastran basura desde las ciudades hacia las costas y el mar. Finalmente, en la zona sur, especialmente en los fiordos, son la acuicultura y la pesca los principales responsables de la basura marina, que no necesariamente es plásticos”, puntualizó el docente UCM, José Neira.

La creciente preocupación por el nocivo impacto de los plásticos dentro de nuestros ecosistemas y que de paso nos están afectando a todos, ha llevado a tomar acciones concretas al respecto. “Destaca la modificación del Convenio de Basilea que incorpora la regulación de los movimientos transfronterizos de plástico no reciclable, acuerdo al cual nuestro país está suscrito desde 1992, a esto se suman campañas para la prohibición de plásticos de un solo uso. Sin embargo, la utilización de estos plásticos se ha visto incrementada debido a la situación actual de pandemia, en la que ha aumentado el uso de insumos médicos”, comentó Patricio Ulloa.

Otra de las medidas adoptadas se enfoca en aumento del reciclaje a través de la ley 20.920 de Responsabilidad Extendida del Productor y Fomento al Reciclaje, promulgada en mayo de 2019, “Se imponen metas de reciclaje individuales que parten en cifras bajas, pero que se irán incrementando hasta el año 2030, partiendo de un 3% para llegar 45% de reciclaje de los productos de plásticos”, dijo José Neira.

Cabe destacar que también existen otras formas de aportar individualmente a disminuir el impacto ambiental que genera el uso del plástico, como, por ejemplo, reducir o evitar el consumo de plástico de un solo uso, preferir productos envasados en plásticos reutilizables y/o reciclables, si es posible papel o vidrio.

A esto se suma reciclar en los hogares y no tirar los residuos o desechos en cualquier lugar, si no en aquellos lugares que están adecuadamente habilitados. “En conclusión, queda en nuestras manos como consumidores evitar el abuso innecesario de los plásticos, y el manejo adecuado para cuando terminemos de usarlo terminen en una planta de reciclaje. Debemos permitir que la cura avance más rápido que la enfermedad”, recomendó Patricio Ulloa.