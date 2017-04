Opinión 07-04-2017

La raíz de la mata

¿Ya sientes la savia nueva?

Cuida, arbolillo, que nadie lo sepa.

(Antonio Machado, Proverbios Y Cantares)

Como comentamos en alguna oportunidad, nada de lo que ocurre es casual. Ni en la naturaleza ni en la sociedad humana. Todo tiene una causa, un móvil o una intención. La realidad, comparada con la literatura, parece absurda, sin razón ni propósito, pero somos nosotros quienes le damos un sentido histórico a cada cosa, o bien le conferimos una historicidad ex profeso.

Es lo que acontece en la vida diaria o en las instancias de las grandes decisiones. Es cuestión de pensar no más un poco, observar los acontecimientos o poner atención en los poderes que a menudo deciden por nosotros, desde lo que comemos, estudiamos, vestimos o amamos.

La mayoría de nosotros tiende a creer que los sujetos que están en los aparatos administrativos o políticos, aparecen allí gracias a la decisión soberana de la ciudadanía o gracias a los méritos que ostentan. Basta con volver a echar una ojeada para darnos cuenta que eso es solo fantasía.

Conozco a diversos profesionales viejos y jóvenes, comprometidos o solo perdonavidas. Pues bien, los jóvenes y comprometidos ya hace tiempo que han comenzado a abdicar de sus posiciones para asumir las otras o abandonar decididamente el barco para lanzarse a la deriva por un océano que, por lo menos lo alejará de soportar la pesadilla existente.

Da pena y risa como ciertos maestros que conocemos intentan darle un sentido a, por ejemplo, las directrices que emanan de los “expertos” de las altas esferas del aparato educacional. Una empresa, por dar un caso, para hacerse presente en sociedad, elige un nombre y una imagen corporativa, la cual plasma en un logo y en determinadas marcas que la identifican. Pues bien, estos entendidos en educación, solicitan a cada escuela poseer un sello que la distinga, lo cual estaría bien si fuera así de simple. Pero la verdad es que, estos sujetos, creyendo que en las unidades educativas hay muy poco que hacer, no solamente exigen un sello, sino que en cada estrategia que la unidad educativa propone dentro de sus proyectos de mejora educativa, exista, no solo uno, sino dos sellos que condicionen su existir.

Ejemplos como estos existen y seguirán existiendo mientras hayan solo funcionarios en los niveles de decisión, que solo busquen justificar su presencia en ellos y, de paso, perfilar de eficientes las entelequias creadas para aparentar una suerte de febril y dedicada gestión técnico-administrativa. Mientras hayan, también, individuos que deambulan por los puestos, merced a la cercanía con la autoridad de turno, que ganan concursos, mientras los han tenido en hibernación durante el tiempo suficiente para apartarlos del escrutinio que han merecido sus anteriores emblemáticas chambonadas.

Es ilusorio pensar que el espíritu vigoroso de la juventud, interrumpa esta corriente de bajo y errático voltaje. Es más realista pensar que mientras haya gente que esté dispuesta a sufrirla, perdurará con su cansino y enfermizo caminar de plantígrado anquilosado, aplastando las débiles esperanzas de las pequeñas plantas que luchan por respirar.



(Juan Gajardo Quintana, profesor)