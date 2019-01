Política 30-01-2019

La respuesta de la ministra Cecilia Pérez tras caricatura de ella que publicó Heraldo Muñoz

En una vocería, Pérez respondió que “Hay liderazgos democráticos que preferimos el diálogo, que preferimos el debate de las ideas, francamente dando la cara al país. Otros seguramente por ambiciones electorales renuncian al diálogo y prefieren las caricaturas”.

Con el mismo tono la ministra aseguró que “ese es el camino que al menos a mí, dentro de nuestra trayectoria siempre me ha gustado privilegiar; dialogar, debatir y renunciar a las caricaturas que solamente dañan la confianza en la política, que cada vez más alejan a la ciudadanía de los dirigentes políticos”.

La autoridad insistió en que “no me gustan las caricaturas, las malas caricaturas, no me gusta la burla, no me gusta cuando se busca denigrar a nadie, por lo tanto, el llamado es a respetarnos entre todos”.

Las palabras de Pérez vienen luego de una reunión con el ex diputado PPD, Jorge Tarud, quien sostuvo sobre el episodio que “esa caricatura a la inmensa mayoría de nosotros no nos representan”, pidiendo más adelante que “cuidemos las formas eso lo podemos hacer todos, tenemos que cuidar las formas de dirigirnos hacia los adversarios políticos, son adversarios políticos no son enemigos”.