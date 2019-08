Opinión 21-08-2019

La Toma de Linares fue un acto más trascendente de lo que se describe en nuestra historia

¿Linares, cuna de la primera expresión de independencia?

Concordante con la recuperación efectuada por el Alcalde de Linares, de la histórica fecha del 6 de abril de 1813 y la Toma de Linares, encabezada por el entonces Teniente Coronel Bernardo O’Higgins, la autoridad comunal efectúo un acto que rescató este acontecimiento para la región y el país.

Ahora bien, consecuente con lo anterior, el investigador González Colville digitalizó EL Monitor Araucano órgano de prensa que registró el acontecimiento de Linares y que circuló en 100 números entre el 6 de abril y el 6 de noviembre de 1813 y que, en la edición del sábado 10 de abril de 1813, dio cuenta de la acción ocurrida en Linares.

Sin embargo, era de interés ubicar el parte manuscrito, de puño y letra de O’Higgins, que fue redactado al día siguiente de ocurrido el hecho bélico, lo cual se logró el 23 de julio pasado, en la Biblioteca Nacional.

Son tres folios escritos por un solo lado, advirtiéndose las correcciones que hizo el prócer, al expresar, por ejemplo que los soldados realistas eran “22 dragones”, sobre lo cual él agrega que además había “un oficial”, percibiéndose otras líneas borradas o intercaladas, lo que demuestra que aún en medio de la guerra, había preocupación por la exactitud de la información.

Al pie del oficio, se lee claramente la expresión “Dios Guarde a Vuestra Señoría, Linares 7 de abril de 1813”.

Pero, además de lo detallado – expresa González - se ubicó otra documentación desconocida de Linares de la época de la Independencia, como por ejemplo la instalación de un campamento militar en Longaví y el hecho evidente que la Sorpresa de Yerbas Buenas fue causada por la acción de Linares y que, además, el Brigadier Pareja permaneció en esta villa, tras la derrota sufrida en esa localidad, intercambiando algunas notas con el General Carrera.

EL BRIGADIER PAREJA EN LINARES

Como ya se ha dicho, la primera intención del brigadier Antonio Pareja era instalar su Cuartel General en Linares y, desde aquí, intentar el cruce del río Maule. En ninguno de sus planes estaba el acampar en la aldea húmeda y fría de Yerbas Buenas. Además, varios vecinos de esta villa, así como hospedaron al Teniente realista José María Ribera y sus 22 dragones, preparaban un banquete de recepción al jefe hispano. Pero la acción de O’Higgins, conocida oportunamente por Pareja, hizo variar los planes. Las huestes realistas pasaron por Linares, donde se detuvieron brevemente para realizar una revista de comisario y luego continuaron hacia las cercanías del Maule, donde ocurre la llamada Sorpresa de Yerbas Buenas en la madrugada del 27 de abril.



LA RESPUESTA DEL GENERAL CARRERA A PAREJA

LIMARES, ESCENARIO DE UNA FIRME DECLARACIÓN DE LIBERTAD

Ocurrida la Sorpresa de Yerbas Buenas, hay otro episodio desconocido que nuevamente pone a Linares como escenario de aquellos acontecimientos. De vuelta al sur, el desmoralizado Brigadier Pareja se instala por algunos días en Linares. Desde aquí intenta llegar a un acuerdo amistoso con el General Carrera. El 3 de mayo, desde Orilla de Maule, donde reconocía el territorio, ofició al jefe chileno pidiéndole una reunión para lograr un avenimiento. Responde desde Talca Carrera ese mismo día, donde le expresa que un acuerdo como el que se plantea, debe ser conversado cara a cara y le sugiere hacerlo en la Isla del vado de Duao.

Desde Linares le escribe de inmediato Pareja con fecha 5 de mayo y le sugiere que concurran cada uno con una escolta de cien hombres, pero agrega que los temas a tratarse deben “ser compatibles con los derechos del Rey”.

El General Carrera, manifestando por primera vez en forma precisa el pensamiento que tenían los jefes de las fuerzas chilenas, rechaza cualquier diálogo que este supeditado al mandato del Rey, toda vez que ello debe sujetarse “a la ley que yo tenga a bien imponerle a nombre de mi gobierno”.

Ahora bien, este episodio no está registrado en nuestra historia, tal vez por las divergencias que los autores del siglo XIX, como Barros Arana, sentían por el General Carrera, pero sí lo registró el Padre Melchor Martínez, español, al dejar constancia de lo ocurrido en los años de 1813 y 1814

El 30 diciembre de 1813 hay dos oficios, fechados en el campamento de Longaví, sitio estratégico para la guerra y otro de ese mismo día, suscrito en Linares por Dionisio Sotomayor, informándole de la reunión de carretas y animales para trasladar carga. Nuestra ciudad seguía en el centro de la lucha por la Independencia.

En consecuencia, junto con informar al Señor Alcalde y Concejo Municipal de lo descrito - dice González Colville – hemos sugerido a ese Cuerpo Edilicio, disponer la digitalización total de ese material, que debe alcanzar a unas trescientas piezas, la gran mayoría aún no recogida por la historia, que se ha preocupado de narrar el hecho macro, sin dar lugar a aquellos acontecimientos que, por parecer no relevantes, como había sucedió hasta ahora con la Toma de Linares, se han dejado olvidados o relegados a archivos en los cuales no hay orden alfabético ni índice para su búsqueda, por lo que su hallazgo es un hecho que puede calificarse como fortuito.

Con todo ello, debiera un Fondo Documental Histórico de Linares, en la nueva Biblioteca Municipal, para consulta de estudiosos, alumnos y público en general.

“Esperamos – dijo el historiador y académico – que las autoridades municipales de Linares, den a este aspecto de nuestra historia, el valor que merece.”