Opinión 08-01-2017

La travesía por el desierto

El título es parte del tema expuesto por el Historiador Jaime González Colville al referirse al tema de la Historia de Linares (“El Heraldo” 27.12.2016).

Pero, antes de entrar de lleno a comentar ese tema en cuestión, acotaremos que leí bajo ese mismo título un libro, del político André Allamand, en que analiza la Derecha política en cierto período y la actuación de algunos líderes de RN. Un comentarista al respecto acotó, que ese libro en vez de La travesía en el desierto debió llamarse “ La Derecha imposible” ( J. Heine).

Tal como lo afirma González Colville, la travesía del desierto proviene de la Biblia, en el libro que relata el viaje de los israelitas, después de la salida de Egipto, viaje que duró 40 años, por desobediencia del pueblo y los problemas de diversa índole encontrados, antes de llegar a Canaán, la Tierra prometida.

En el fondo una “ travesía por un desierto” puede relatar un proceso, un itinerario ,enunciando lo perdido, la desorientación en el andar y su respectiva desilusión.

Nuestro “ Historiador” González Colville bajo el título de la Historia de Linares ( que debió publicarse en octubre p.pasado) en su art. en forma objetiva, demuestra la inquietud de todos ,por el no cumplimiento de dicha publicación en el sendero trazado ,que en verdad ha tenido un inesperado transitar por el desierto,, por la aparición de insospechados escollos, sobre todo, en las falencias encontradas en su “ maqueta”.

A mi parecer, esta travesía por el desierto, empezó mal desde un comienzo, cuando la autoridad comunal anterior recibió una Historia de Linares ya terminada de J. González Colville y pidió la opinión a más de alguno, que No tenían conocimientos básicos, del cómo se escribe una historia, si se hubiese consultado a profesionales sobre la materia, el cuento sería otro. Se habría ahorrado tiempo y quizás también dinero .Pero, bueno, lo hecho ,hecho está ,pero siempre hay algo que aprender o sacar de provecho: “ pastelero a tus pasteles” ¿ O no dice Ud.?

Se argumentó además que hoy, todo texto de historia debe ser tratado en forma temática y aún más, ojalá sin fechas, por razones de nuevos descubrimientos en pedagogía .Al respecto, otra opinión entregaría el docente de la Universidad de Talca, que tuve por allá en la década del 60 en un curso de formación de docentes para la primera reforma educacional. Me refiero al Sr. Dides, profesor de historia del cual guardo los mejores recuerdos.

Si la autoridad comunal de la época pasada ,hubiera aceptado la Historia de Linares de Jaime González C. ya tendríamos una historia de lujo y como debe ser: Documentada en la Biblioteca Nacional, Archivo Nac .notarías, archivo de diarios locales ,de la Municipalidad, Intendencia, Gobernación ,textos de Julio Chacón y Jorge Valladares .En fin, una Historia hecha en base a documentos, y a una exhaustiva investigación , que ojalá todos los cronistas hagan y no se limiten a leer una historia ,hagan un resumen o simplemente “ plagien” otro trabajo realizado.

Estudiando ,analizando, fotocopiando ,entrevistando, así se hace una historia .Solo así aparecerán datos irrefutables, confiables ciento por ciento ,tal como lo hace González Colville a aclarar por ej. que el verdadero nombre de nuestra ciudad es VILLA de Linares y no Villa de San Ambrosio de Linares y menos Villa de San Ambrosio de Vallenar de Linares, como alguien lo relató en una crónica meses atrás.

González Colville es un Historiador y es la persona adecuada para escribir nuestra historia, en base, repito a “ investigaciones” .Por algo es “ Miembro de la Academia de la Historia,.ese solo hecho ,lo hace confiable. Tenemos en nuestras manos 14 publicaciones hechas por él, a partir de 1970. Por ese hecho ha recibido el Honor de ser declarado “ Ciudadano Destacado de la región, otorgado por la Intendencia Regional en 1992. “ Hijo ilustre de Villa Alegre” en 1996. Recibió también la “ Medalla Presidente de la República” en 1994, galardón entregado por el Presidente Ricardo Lagos. Otros datos sobre este historiador, pueden leerse en este mismo Diario ,en crónicas escrita el 27 de dic. de 2015 y 7 de junio de 2016 ,por el destacado profesor y cronista Manuel Quevedo Méndez.

Por todo lo anterior coincidimos con González Colville que “ se puede ser depositario de premios, medallas, honores y elogios……….pero esa condición no transforma a nadie en “ investigador” de una ciudad o lugar”

Amigo lector: Como dice el dicho: a buen entendedor pocas palabras ”González Colville no ha obtenido hasta este momento un Premio Nacional, pero su fecunda labor lo habilita para haber sido él, la persona que escribiera la Historia de Linares. Creo que la hubiera hecho por lo menos hasta el año 2010 y no hasta 1970-80 que creo está programada hoy ,y la habría completado con numerosos temas obviados en la historia aún afinándose.

Por todo lo anterior, plagiaré a mi vez al periodista internacional que leo en” El Mercurio” Andrés Oppenheimer que termina sus art. acotando “Mi opinión” ( que sé desde ya ,que a nadie le importa) Con todo respeto, solicito al nuevo Alcalde de Linares Mario Meza que pida al historiador de verdad Jaime González Colville que “ revise “ los borradores de la historia a publicar ,rectifique entre otros temas lo escrito sobre la Logia de Linares, ya que aparece una sola y es la más nueva ( 1980 aprox.) y no se escribe sobre la fundadora ,es decir “ Razón” creada en 1917 ¡ grave error! Y que agregue todos los temas faltantes y además en mi opinión:

Solicito públicamente al historiador Jaime González Colville que publique su propia Historia de Linares, financiada por algunas instituciones locales, regionales o nacionales . Estimo que otra Historia más de Linares y buena historia, acrecentaría los conocimientos, máxime cuando sé a ciencia cierta que esta historia sería amena, completa y didáctica.

COROLARIO. Ojalá estas palabras No sean en vano, para que no se cumpla el refrán archiconocido que dice “Es como predicar en el desierto”



René A. Recabarren Castillo

Profesor Normalista