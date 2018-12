Nacional 22-12-2018

"La violencia no es compatible con la democracia": Transversal rechazo a agresión sufrida por el presidente del TC

Rechazo causaron las imágenes que se conocieron la tarde del miércoles, y que mostraban con claridad la agresión sufrida por el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Iván Aróstica, al cierre de la primera jornada de alegatos por la reforma al sistema de libertades condicionales. "Primero me golpearon por la espalda, después me tiraron al suelo, donde me pegaron patadas", contó el magistrado, quien detalló a El Mercurio lo que vivió a manos de un grupo de manifestantes. Tras el ataque, presentó una denuncia a Carabineros y ha informado que interpondrá una querella contra quienes resulten responsables.

Rápidamente el Gobierno manifestó su condena a los hechos. "Nunca, bajo ninguna circunstancia, es aceptable la violencia para imponer argumentos", expresó la vocera de Gobierno, ministra Cecilia Pérez, a través de su cuenta de Twitter. "En democracia las ideas y principios se defienden con debate abierto, transparente y respetuoso", añadió. También se alzaron otras voces desde el Gobierno en esa misma red social. "La violencia ha pasado a ser una opción posible para unos pocos que no trepidan en usarla en diversos escenarios. Lo último fue golpear al presidente del TC. Expreso mi total solidaridad con él y repudio este camino que ataca personas y a instituciones democráticas", afirmó el ministro de Justicia, Hernán Larraín. "Absolutamente repudiable e inaceptable agresión al presidente del TC, Iván Aróstica. La violencia nunca tiene justificación y no es compatible con la democracia. Como Gobierno pediremos a la justicia sancionar estas cobardes agresiones", manifestó por su parte el titular de la Segpres, ministro Gonzalo Blumel. Pero el rechazo no provino solamente del Gobierno, sino que fueron todos los sectores políticos los que expresaron su condena al episodio vivido por el magistrado. El rechazo de la oposición "Condeno la agresión sufrida por el presidente del TC y solidarizo con él. En democracia deben primar el respeto y la convivencia pacífica", aseguró en Twitter el presidente del Senado, Carlos Montes (PS). También expresó su sentir la presidenta de la Cámara de Diputados, Maya Fernández (PS). "Tengo grandes diferencias con el presidente del TC y con el actuar del TC, pero nada justifica la agresión sufrida", comentó.