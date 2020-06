La zorra, el cuervo y el informe económico-social

Opinión 10-06-2020

En una crónica aparecida recientemente en La Tercera el 31 de Mayo, el columnista, señor Ricardo Escobar, quiso ilustrar sus razones invocando una de las fábulas del ilustre Esopo. “La Zorra y el Cuervo gritón” se llama el aludido relato griego.

En breve, Esopo nos cuenta que la Zorra adula al Cuervo, diciéndole cuánto admira su belleza y sus otros atributos; mientras éste, en lo alto de un árbol, sostenía en su pico, un apetitoso pedazo de carne. Le dice también que a todas sus virtudes les falta algo: la voz. Al escuchar eso el vanidoso pájaro abrió el pico y lanzó fuertes gritos…En ese mismo instante, el pedazo de carne cayó en manos de la Zorra y ésta partió muy feliz, con astuta adulación había logrado su objetivo….

La crónica, en comento, asimila simbólicamente con el Cuervo, al grupo de destacados economistas redactores del Informe Económico Social solicitado por el Colegio Médico (COLMED) para enfrentar la Pandemia. A la presidenta de dicho Colegio, Izkia Siches, la identifica con la Zorra de la fábula de Esopo.

Siguiendo la lógica de la fábula: por una parte aparece la adulación y manipulación de la Zorra y, por otra, la ingenuidad y vanidad del Cuervo gritón.

Sobre este artículo han surgido múltiples reacciones, con críticas sobre diversos aspectos del tema. Así en el conocido diario digital CIPER, por ejemplo, se subraya su carácter misógino. Le ha llovido sobre mojado al columnista…Parece que quiso “Robarle los huevos al Águila”…

Por mi parte, me limitaré, principalmente, a destacar la importancia del citado Informe para abordar la Pandemia desde el punto económico y social. Circunstancia que ya se destacó en artículo publicado en el Heraldo on line el 28 de Mayo, recién pasado. “Alerta: Izkia, el Gobierno, el Parlamento y la Ciudadanía”, se llama el artículo.

¿Qué dice y qué nos insinúa la columna del señor Escobar?

1. El grupo de Economistas, redactor del Informe, sería ingenuo y habría sido seducido con el pedido de la presidenta del COLMED. Le reconoce al Informe algunos aspectos interesantes. Pero no son tales aspectos lo que le interesa subrayar al autor del artículo.

2. La presidenta del COLMED, la doctora Siches, habría solicitado dicho Informe para resaltar su protagonismo en la coyuntura sanitaria y social actual. Se trataría entonces de utilizar dicho Informe para reforzar el destacado rol técnico que ella ha tenido hasta ahora.

3. Habría una falta de transparencia de parte de la presidenta del COLMED. Pero más que eso, según el columnista, la doctora Siches tendría pretensiones presidenciales y, en ese afán, estaría teledirigida `por el Partido Comunista y el Frente Amplio. Ese es el fondo de la denuncia del columnista en su publicación. Para afianzar esta parte de su acción pública, la doctora Siches, habría pedido el citado Informe…

Sobre la rocambolesca interpretación del señor Escobar, sólo formularé tres breves reflexiones:

Uno: No veo de dónde saca que esas dos organizaciones políticas ya habrían decidido sus precandidaturas presidenciales. Lo que se comenta es que ambas tienen otras personas como posibles cartas para tal elección y no tienen candidato o candidata en conjunto. Pero no han decidido nada, en definitiva. Me parece absurda la imaginación del columnista.

Dos: Lo que resulta evidente en esa columna, es la voluntad clara de desmerecer y debilitar, ante la opinión nacional, la muy buena imagen pública de la presidenta del COLMED. Alguna razón tendrá el columnista para lanzar públicamente tales denuncias, sin aportar evidencia.

Tres: Me resulta un poquito ridículo imaginar que los 6 destacados expertos, redactores del Informe, se hayan dejado manipular por la doctora Siches y por 2 organizaciones políticas, con las que ellos no tienen ninguna afinidad. Es poco serio de su parte, no aportar evidencias a su estridente denuncia.

¿Cuál es la importancia del Informe económico-social redactado por un grupo de Expertos, a petición de la presidenta del COLMED?

A mi juicio esto es lo importante en toda esta historia. Reitero aquí su valor. Esa significación se puede sintetizar en los siguientes puntos:

Uno: Si el COLMED solicita el citado Informe es porque parte de la premisa que la Pandemia tiene dos aspectos íntimamente relacionados: el aspecto sanitario y el económico-social. Adoptar este enfoque es esencial, para toda política pública en la materia.

Dos: Esa premisa es sobre todo evidente en un país que muestra altos índices de Desigualdad Social. ¿Cómo enfrentar la falta de ingresos por la alta tasa de cesantía obligada si no hay ahorros y la protección social por cesantía es muy precaria? Y esa es la realidad para la mayoría del pueblo chileno, si agregamos a los trabajadores por cuenta propia y a las personas con trabajo temporario.

Tres: El Informe propone un nuevo horizonte temporal a las políticas públicas para enfrentar la Pandemia. Entre otras razones porque la duración de ésta es incierta. Propone un horizonte de 18 meses, distinguiendo tres etapas para el apoyo social a toda la población que lo necesite. Incluyendo un apoyo a micro y pequeñas empresas.

Cuatro: Se plantea un monto referencial equivalente a 12.000 millones de dólares. Eso supone un gasto de alrededor de 670 millones de dólares mensuales. El monto referencial total equivale a un 5% del PIB, es una suma muy importante.

Quinto: Respecto al financiamiento de ese considerable gasto se propone el saldo que esté disponible en el Fondo de Estabilización Económico Social (FEES) y lo que falte, mediante Endeudamiento Público, especialmente en el Mercado interno. Hay otras formas de financiamiento posibles pero el Informe se limita a esas dos fuentes por ahora. Esta óptica junto con ayudar a la población para sus necesidades de Consumo, es también un estímulo a la Demanda y, con ello, contribuir al restablecimiento del crecimiento de la Economía nacional. Estaríamos volviendo a revalorizar los enfoques y medidas propuestas por J. Maynard Keynes, tan vapuleado por los monetaristas neoliberales…

Sexto: En cuanto a los beneficiarios, propone un apoyo masivo a todas las familias y personas que lo necesiten. No sólo a los sectores más vulnerables. Personas y Empresas de menor tamaño. Se habla de garantizar un Ingreso mínimo de 300.000 pesos mensuales a familias de 4 personas. En suma, el Informe descarta las políticas de corto plazo, día a día, las improvisaciones. Y enfrenta con firmeza el tema del HAMBRE.

Séptimo: Este Informe, proveniente de un Gremio, el COLMED, vino a llenar el vacío, en materia de Propuesta Global, dejado por toda la clase política y económica del país. Tan importante fue el impacto de este Informe, que el Gobierno decidió llamar a una Acuerdo Nacional para discutir lo esencial planteado por el Informe que el COLMED hizo suyo. Claro, el Gobierno quiere hacernos creer que es iniciativa suya.

Hoy, hay una Mesa Gobierno-Oposición discutiendo los temas necesarios para enfrentar la Pandemia desde una óptica integral…

Esperemos que salga una Propuesta Social que venga a darle una racionalidad de mediano plazo a las Políticas públicas.

Una última reflexión sobre el rol político que pueda tener ahora o en el futuro la presidenta del COLMED. No tengo ningún antecedente sobre las opciones que ella pueda tener en la materia. Me gustaría que ella junto con otras destacadas personalidades Independientes provenientes del mundo académico, científico y cultural puedan jugar, más adelante, un rol unificador del Universo de Centro-Izquierda, hoy desarticulado, semi ausente y sin Propuesta Global.

Para terminar, puesto que se ha invocado una fábula de Esopo, quiero recordar otra, del mismo griego antiguo. “El Águila, el Cuervo y el Pastor” se llama.

Nos cuenta Esopo que al divisar el Cuervo que un Águila con un veloz vuelo rasante arrebató un corderito y se lo llevó a las alturas. Quiso el Cuervo imitarla y superarla. De alto vuelo bajó y se lanzó a tierra para levantar un carnero. Quedó atrapado entre las espesas lanas del animal. Llegó el Pastor, le cortó la punta de las plumas y se lo llevó a casa. Sus hijos le preguntaron qué pájaro era. “Es un simple Cuervo que quiso ser Águila”, contestó.

No sé si esta Fábula podrá ser aplicable a la publicación en comento…







(Pedro Sepúlveda Alarcón, sociólogo)