Nacional 27-05-2017

Lali Espósito regresa a Chile con nuevo show: "Después de Viña sentí repercusión instantánea

"La cantante y actriz trasandina se presentará en el Teatro Teletón el próximo 17 de junio, lo que marcará su retorno a los escenarios nacionales tras su paso por la Quinta Vergara en febrero. "Van a ver algo diferente", indicó.

- No sólo logró quedarse con las dos gaviotas en la última edición del Festival de Viña del Mar, sino que Mariana "Lali" Espósito se coronó como la artista más popular del certamen. Así fue como su nombre resonó en grupos alejados de la fanaticada infantil y adolescente que la sigue desde sus participaciones en teleseries argentinas como "Floricienta" o "Casi ángeles".



Pese a que continúa con proyectos actorales, la trasandina está abocada de lleno en su carrera artística y, por lo mismo, se encuentra finalizando la primera parte de su gira "Soy Tour", que culminará en Santiago el próximo sábado 17 de junio en el Teatro Teletón. "Me estoy preparando con todo. Va a estar cargado de muchas cosas. Estoy muy ansiosa de que lo vean, es un show nuevo. Todas estas canciones juntas son una especie de bomba que no para. Es un show muy energético y tengo ganas de que lo vivan", contó la intérprete a Emol en un breve paso por el país. En Viña no sólo participó como artista, sino que como jurado de la competencia, y gracias a ese trabajo fue cómo se preparó para enfrentar al Monstruo en la última noche. "Fue fundamental, porque conocí el escenario, la gente que trabajaba, conocí un poco la Quinta y eso te hace subir la confianza", sostuvo. Gracias al buen recibimiento del público, la cantante vio una evolución en su vínculo con Chile, asegurando que "cada visita crece la expectativa, la mía como artista. Después de Viña sentí la repercusión instantánea. Siento que va creciendo, es como un niño y ojalá sea un adulto y siento que va creciendo de a poco y es lindo sentirlo".



"Me conocieron un poco más en Viña a la hora de hablar, de estar toda una semana, de participar en el festival, de cantar en el escenario, creo que eso hizo que mucha más gente me conozca en profundidad, sepa cómo hablo, como pienso, que tipo de artista soy y eso estuvo bueno", relató Espósito de su paso por el certamen de la Ciudad Jardín.