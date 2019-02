Social 05-02-2019

Lanzamiento Desafío Cranch! Concurso de Emprendimiento Alimentario

La Fundación Innova y CORFO lanzaron el Desafío Cranch! Concurso de Emprendimiento Alimentario de la región del Maule, proyecto co-ejecutado por la Universidad de Talca y como asociado PF Alimentos, además de nuestros colaboradores Maule Alimenta al Mundo, CEAP, Asech, Bear Berry y O3.



Con una gran convocatoria fue lanzado el Desafío Cranch! un SSAF-D (Subsidio semilla de asignación flexible) administrado por la Fundación Innova y financiado por CORFO, este concurso tiene por objetivo Incentivar la conexión de nuevos emprendedores con la industria alimentaria y contribuir, fomentar y apoyar la creación y el crecimiento de nuevos negocios de alto impacto que contribuyan a generar soluciones a problemáticas en el sector alimentario, orientados en la generación de productos con alto valor agregado y el aumento del valor en productos exportables de la Región del Maule.



El evento de lanzamiento se realizó en el Salón del Gobierno Regional, contó con la presencia de autoridades, emprendedores y actores relevantes del ecosistema de la industria de alimentos, con un total de 100 asistentes. Con esto el pasado lunes 28 de febrero a las 12:00 PM se abrió oficialmente la plataforma web para que los postulantes suban sus ideas de negocio, esperamos llegar a 100 postulaciones enviadas, donde al menos el 50% provenga de emprendimientos liderados por mujeres, cabe destacar que hasta hoy hemos recibido 45 postulaciones, lo cual revela el gran interés por emprender en este sector.



Al lanzamiento del concurso se unieron destacados emprendedores de la región para dar testimonio del proceso y evolución de sus productos; estos fueron Kurü-Ko, Fürkü, Dabu Healthy Foods, Maika Snacks, Pepikan y Bear Berry, además de una invitada muy especial Manuela Iribarren CEO de By María Pickles & Salsas, referente nacional de la industria alimentaria gourmet.



Los postulantes tienen hasta el 31 de Marzo a las 12:00 AM para participar ya que en esa fecha se cierra la plataforma y a partir de ahí se inicia el proceso de preselección de los 32 mejores proyectos los cuales participaran de un Campamento de emprendimiento donde mejoraran sus propuestas y competirán en un demoday, para seleccionar las 16 iniciativas que se preparan para presentarse ante el comité de inversión y CORFO, quienes decidirán los 8 proyectos que obtendrán financiamiento.



Al mismo tiempo se iniciará 12 charlas en diferentes lugares de la región, iniciando en Iloca este 17 de febrero a partir de las 10:00 AM en la Feria de Productores y Artesanos conocida como Emporio. Los convocados son productores locales de Prodesal, que venderán productos típicos de la zona, como garbanzos, porotos, lentejas, miel, plantas, otras hortalizas y los acompañan artesanos tradicionales locales y elaboradoras de mermeladas conservas y papayas.



La segunda fecha confirmada es el 20 de Febrero en Licantén en el salón municipal a las 16:30 hrs, las próximas visitas serán en: Romeral, Parral, Cauquenes, Constitución, San Javier, Curicó, Teno, Molina, San Clemente, Linares y Talca fechas que están por confirmar.