Política 03-01-2018

Lapidario informe de Contraloría detecta irregularidades en contrataciones de municipio de Linares en área educación

La Contraloría Regional del Maule, emitió el informe final sobre eventuales irregularidades relacionadas con contrataciones de funcionarios en el Departamento de Educación (DAEM), del Municipio de Linares, en el periodo comprendido entre enero y septiembre de 2017, cuestionando además que cumplieran las funciones para las cuales se les pagaron sus remuneraciones. Junto con ordenar la restitución de dineros por la desvinculación de una periodista, esposa del actual Administrador Municipal.

El documento, con fecha 12 de diciembre de 2017, indica que “no existe documentación de respaldo que acredite fehacientemente las funciones realizadas” por Hugo Rey (hoy diputado electo), Henrry Concha, Varinia Labarra. Además, no existen los antecedentes que expliquen por qué se pactaron remuneraciones con Adolfo Domínguez, Jaime de la Vega y Gonzalo Jara (ex concejal PPD de Longaví), que son superiores a de otros funcionarios que cumplen “funciones análogas y responsabilidades similares”. Señala el informe, durante el periodo revisado, “de $9.150.611 (Gonzalo Jara, $1.919.696; Adolfo Martínez, $3.831.750; y Jaime de la Vega, $$3.399.165)”.

La Contraloría agrega que “procederá a formular el respectivo reparo por la suma de $7.580.00 en el caso de Hugo Rey; de $4.500.000 en el caso de Henrry Concha; y de $2.866.667 de Varinia Labarra.

Y respecto del caso de la periodista Pamela Andrade, por la desvinculación del Municipio, el organismo contralor señala que recibió una indemnización “que no se ajustó a derecho” porque no cuenta con el requisito que un tribunal declare despido injustificado, ordenando al Municipio de Linares, ejercer las acciones tendientes a solicitar el reintegro de $2.374. 917.

Además, Contraloría establece plazos, en 30 días, para justificar las funciones de aquellas personas que no están aún documentadas en cuanto a sus labores, o formarán parte del juicio de cuentas que procederá a formular la entidad de control.

Consultado sobre esta materia, el Alcalde Mario Meza (RN) señaló que “si la Contraloría lo indica, hay que remediar el camino y corregir los procedimientos administrativos. Vamos a proceder a exigir los reintegros de dinero que indica, no obstante también recurrir a Contraloría General de la República para saber si esto se ajusta o retrotrae estas determinaciones, en cuyo caso tendríamos que volver a entregar esos montos a las personas aludidas”.

Sobre esta materia, el Concejal Jesús Rojas (DC), fue categórico en indicar que “este informe de Contraloría Regional del Maule, lo que hace, es documentar y allegar antecedentes irrefutables sobre estas irregularidades de contrataciones y, lo digo yo, de personas en su mayoría vinculadas a RN o afines al sector político del Alcalde”.