LAS ELECCIONES GENERALES VAN DE TODAS MANERAS

Este año viene el Plebiscito del 25 de octubre y el próximo van las elecciones de Alcaldes, Concejales y Gobernadores Regionales, las Presidenciales, Parlamentarias y Consejeros Regionales, mediante un cronograma ya establecido. Cada elección tendrá papeleta independiente.

• Prepararse los Candidatos y sus Partidos Políticos para estos eventos. Las Campañas Electorales no serán como eran las de antes, por el Covid -19. Habrá que votar, a lo mejor, con mascarillas y con las distancias del caso.

Al no existir consenso político, las Elecciones Generales, para elegir a los representantes democráticos, fijados por la Constitución Política, según un cronograma ya establecido se efectuarán sin alteraciones de fechas, en siete jornadas electorales en quince meses, siendo un proceso inédito ante el COVId – 19, pandemia que afecta a la humanidad, donde habrán nuevas estrategias en las campañas, para elegir los Candidatos, como establecer los resguardos y prevenciones para concurrir a los lugares de votación para los electores y encargados del proceso.

El Plebiscito

Está fijado para el domingo 25 de octubre de este año para la nueva Constitución si gana el Apruebo o mantener la actual con el Rechazo.

En este mismo acto se votará por la ciudadanía, si para ello, se elige una Comisión Mixta Constitucional, formada por Parlamentarios y representantes electos o por una Comisión Constitucional, cuyos miembros sean todos elegidos para ello.





Elecciones Primarias

Un mes más tarde en noviembre del 2020, se efectuarán las Elecciones Primarias de los Partidos Políticos y los respectivos Pactos, para elegir los Candidatos a Alcaldes y Concejales y para los Gobernadores Regionales.

Municipales y Gobernador Regional

En abril del 2021 se efectuarán las elecciones de Alcaldes, Concejales y de Gobernadores Regionales, para cada elección, con papeleta distinta.

Durante este mismo acto, si en Octubre gana el Apruebo para la Nueva Constitución, se elegirán a los miembros encargados de redactarla.

En mayo (un mes después), en aquellas Regiones donde ningún Candidato a Gobernador Regional, obtuviera al menos el 40% de los sufragios, deberá realizarse una Segunda Vuelta Electoral, entre las dos mayores votaciones.

Parlamentarias y Presidencial

En julio del 2021 deben efectuarse las Elecciones Primarias, en que los Partidos Políticos y Pactos, elegirán a sus Candidatos (as) a Diputados, Senadores y de Presidente (a) de la República.

En noviembre (4 meses más tarde) se elegirá al Presidente (a) de la República, a los Senadores (al Maule no le corresponde en esta oportunidad y se mantienen los actuales), los Diputados y los Consejeros Regionales (CORES). Para cada uno con papeleta distinta.

Si ninguno de los Candidatos Presidenciales obtiene mayoría absoluta, en diciembre (un mes después), será la Segunda Vuelta, entre los dos más votados. El electo asume la Presidencia en los primeros meses del 2022, al igual que los Parlamentarios y Consejeros Regionales.

Campañas y Votaciones

Con la era digital, las Campañas Electorales, de los Comandos de los Candidatos, como de los Partidos Políticos y Pactos, serán muy diferentes a como se hacían en forma tradicional. Por ejemplo, los “puerta a puerta”, las concentraciones en teatros o plazas, las marchas, los banquetes o reuniones sociales, los asados, etc., quedarán obsoletos por la Pandemia, evitando así los contactos personales, en el caso de no encontrarse la vacuna o el antídoto del caso. Se abre un nuevo mundo en este sentido, con estrategias diferentes para llegar al electorado y presentar las propuestas o planes de acción.

En esta oportunidad las Redes Sociales tendrán un rol importante. Las fotografías, afiches, volantes y las publicidades en radios, diarios, televisión e internet, no pasarán de moda y serán ellas una forma de hacer propaganda, para llegar al electorado.

Por su parte los ciudadanos, al concurrir a los lugares de votación presencial (salvo que se implemente la digital), deberán concurrir con mascarilla, guantes, sin saludar de mano a nadie y mantener las distancias establecidas, con el objeto de cumplir con el deber cívico de elegir a sus representantes.

Con toda seguridad el SERVEL entregará las instrucciones al respecto, incluyendo a quienes integren las Mesas Receptoras de Sufragios, como para los votantes.

Candidatos beneficiados

Sin lugar a dudas, los actuales Alcaldes que postulen a su reelección, serán directamente beneficiados, pues ante sus comunidades tendrán la ventaja de incorporar a sus gestiones el haber repartido ayuda sanitaria y social (cajas con alimentos), higienizado calles y hacer presente ante las autoridades superiores de fijar la cuarentena, estar en los momentos más difíciles con las familias, tener presencia en diarios, entrevistas radiales y de televisión y todo eso tiene un indiscutible valor agregado, que puede expresarse en el favor ciudadano.

A eso se suman los Concejales, los Consejeros Regionales y Parlamentarios, quienes se hayan distinguido en este sentido y también se apreciará en los resultados de las urnas (Ya hay Candidatos “en carrera” en todo el país).

