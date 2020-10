Social 22-10-2020

Las enfermeras y enfermeros de Fenasenf entregan recomendaciones para asistir a votar con seguridad



La pandemia del COVID 19 nos ha desafiado a cambiar la forma en que habitualmente vivíamos y habitábamos el planeta. Gobiernos de todo el mundo han debido transformar la manera de abordar temas de salud pública, economía y protección de la democracia. Muchos han debido enfrentar elecciones en medio de esta situación de pandemia y Chile no será la excepción.

Según datos del International Institute for Democracy and Electoral Assistance, entre el 1 de marzo y 28 de abril de 2020 más de 50 países decidieron aplazar elecciones nacionales y subnacionales, comparado con solo 18 países que han decidido realizar sus elecciones según lo planificado originalmente.

Los gobiernos tienen como obligación proteger la salud de sus ciudadanos, pero es también importante destacar que en situaciones de crisis o momentos extraordinarios – como lo es la pandemia del COVID-19 - los gobiernos deben garantizar que las instituciones democráticas funcionen como lo harían normalmente.

El domingo próximo, 25 de octubre, en nuestro país se llevará a cabo un plebiscito para que la ciudadanía decida si quiere o no una nueva Constitución.

Desde su posición de profesionales del cuidado, FENASENF entrega algunas recomendaciones, para que puedan asistir a votar en forma segura y con precaución.

• Lo primero es usar la mascarilla. Idealmente desechable, es la única que certifica protección.

El presidente de la mesa le va a solicitar que se quite la mascarilla por alrededor de 3 segundos, solo para verificar que su cara corresponda a la del carnet y sería el único momento en el que tendremos que bajarnos la mascarilla.

• Llevar su propio Lápiz de pasta azul

“Los últimos estudios han indicado que el coronavirus permanece en las superficies, por tanto, si una persona que tiene el virus y no lo sabe utiliza un lápiz, que posteriormente es usado por otro, es probable un contagio porque nosotros nos tocamos muchas veces la cara sin darnos cuenta”, aseguró José Luis Espinoza, presidente de Fenasenf.

• Llevar alcohol gel

Debido a que se debe colocar la cédula sobre la mesa de votación y ésta puede ser manipulada por otros, los profesionales de enfermería recomiendan higienizarlo posteriormente “y evitar tocarnos la cara hasta realizar un lavado de manos adecuado, con agua y jabón”. agrega Carol Cid, vicepresidenta de FENASENF.

Asímismo, Gloria Díaz, Directora Ejecutiva de la Federación de Enfermeras y Enfermeros de Chile, recuerda que esta es una ocasión especial, “que el desplazamiento de personas no es el apropiado en un período de pandemia, pero entendiendo que esta pandemia puede ser de larga data y mientras no tengamos un plan de inmunización masiva, la democracia no puede esperar”. Su llamado es a ir a votar solo o sola, sin acompañantes si su condición física lo permite. “Reiteramos que la idea es emitir el voto y regresar a casa inmediatamente, no quedarse haciendo vida social. El distanciamiento físico debemos mantenerlo. La pandemia no ha cesado, por lo que invitamos a cuidarse. Una vez en casa lavarse inmediatamente manos y cara, y cambiarse de ropa idealmente”.

Resumen de medidas

• Llevar su propio lápiz de pasta azul.

• Llevar alcohol gel.

• Desinfectar su carnet de identidad una vez terminado su proceso de votación.

• En la fila de espera para votar, procurar distanciarse mínimo un metro de quien lo antecede. Lo mismo de quien lo sigue atrás.

• Llevar ropa ligera y agua.

• Respetar el horario de preferencia de los adultos mayores (14 a 17 horas).