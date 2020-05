Opinión 31-05-2020

LECCIONES QUE LA VIDA ME HA ENSEÑADO



Cada uno de nosotros ( al menos así se cree) es un ser pensante y, como tal a veces se equivoca, porque su razonamiento le ha entregado una solución que no fue la mejor. Pero, este individuo ha ejercido su derecho y no ha seguido el criterio de los demás. Se ha dado una solución personal.

Por otra parte, con trabajo, dedicación, esfuerzo cada individuo ha ido construyendo su propia reputación, esta tendrá que cuidarla, no debe tirarla por la borda y menos perderla por frivolidad o por ganar dinero suciamente ( Por ahí leímos recientemente que un Senador muy conocido en esta zona, ha sido inculpado de estupro. Saldrá libre de polvo y paja, porque así se están dando las cosas hoy en la llamada “ justicia” y….después de varios años más, téngalo por seguro.)

La vida también me ha enseñado que no hace falta pagar para divertirse. Pero, también hemos aprendido que existen diversiones donde no manda el dinero. Hay diversiones sanas, entretenidas y lo mejor, muchas son societarias. Acaso, por ej. un paseo bien organizado, una cena casera o un simple caminar mirando la naturaleza, su variedad de árboles, flores , no nos permite ser también felices y más aún, cuando caminamos en familia y con amigos nuestros.

La vida me ha enseñado y ojalá a Ud. también que a veces conviene discriminar. Me explico. No todas las cosas, ni las personas son iguales, por lo que, no hay que confundir peras con manzanas, o sea, no siempre hay que generalizar.

Al respecto, un art. de José Ramón Chávez ( que me ha servido de base para esta crónica) asegura que la vida es un proceso difícil, donde las cosas hay que ganárselas y muchas veces, con esfuerzo. Nada se regala. Todo hay que conseguirlo con trabajo y dedicación. Puede ocurrir que muchas veces recibiremos algo de regalo y quizás no tengamos en esas ocasiones palabras para agradecerlo. Al revés, en otras ocasiones, nosotros regalamos algo y el o los receptores no lo valorarán.

Muchos aconsejan y a mi parecer NO están equivocados. Siempre debemos ser generosos, espontáneos y si es posible dar en forma anónima. Uno actuando de esa manera se sentirá más gratificado. Y lo mejor, es que puede recibir sin pedir un tipo de compensación que alguien devuelva la dado.

La vida me ha enseñado también, que no hay que confundir los conceptos de valor y precio, son cosas distintas que esta vez no abordaremos. Se las dejo a Uds. para su estudio y entretención, sobre todo en estos momentos de “ enclaustramiento involuntario”

A veces y es verdad, uno se aburre( como cuando Ud. lee esta crónica) pero, no hay que quejarse, es mejor leerlas hasta agotarse, como trabajo y pensar en el fondo de lo leído.

Una de las principales cosas que la vida me ha enseñado, que es edificante por lo demás es el tratar de intentar ver las cosas desde el punto de vista de los demás, aún, cuando no compartamos sus opiniones. Hay que escucharlas, tratar de empatizar con el otro y veremos que sin esfuerzo somos más felices y los demás nos verán con mayor simpatía.

Hay que reconocer que la vida es trabajo, es esfuerzo, dedicación e incluso agotadora, pero, debemos dedicar algunos momentos, para pensar en el mundo, su problemática, sus posibles soluciones. Pensar el porqué de las luchas sociales, reivindicatorias, prejuicios, afán de figuración………..Estoy seguro que esos minutos de reflexión, nos proporcionarán instantes de tranquilidad, de gozo, por haber intentado por lo menos de entender la actual problemática e inconscientemente encontrar una solución.

Otra lección que he aprendido es que en verdad la vida, es un regalo y como tal “ hay que abrirla, comprenderla y por sobre todo disfrutarla con la familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo. Son momentos maravillosos en que podemos actuar tal como somos, sin rodeos, sin máscaras, es decir, espontáneamente.

Por tanto, habrá que recordar siempre quizás aquellos pequeños y pocos placeres que no fueron lo suficiente, pero que tuvimos y gozamos. Quizás fue un paseo, un viaje, una excusión, un concierto, pero en ellos gozamos, nos extasiamos y son la experiencia que hoy aflora en el recuerdo de todos.

Nunca, amigos míos piense que el “ ave fénix, el unicornio” existe, pero sí que existen gratos momentos en la vida de cada cual que aún podemos ver y gozar.

Por lo tanto, desde ahora os insto a tomar el resto de la vida que nos queda con calma .Acuérdese que el buen café, se degusta mejor……lentamente……….

y………si debe hacerlo, repita sin rubor a veces frases como: “ No lo sé” ……..” Me equivoqué “………” Necesito ayuda “

.

René Recabarren Castillo

Profesor Normalista