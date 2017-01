Crónica 17-01-2017

Lecheros fustigan funcionamiento actual del mercado de compra de leche fresca en Chile

En una sesión especial de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, Aproleche Linares presentó la dura realidad de los productores afectados por los efectos de un mercado imperfecto.

Un duro panorama presentó el presidente de la Asociación de Productores de Leche de Linares, Raúl Droghetti, en el marco de la presentación sobre el mercado de la leche local realizada en una sesión especial de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados.

La instancia se llevó adelante y contó con la participación de la Federación Nacional de Productores de Leche (Fedeleche) y las asociaciones regionales que la componen.

En la oportunidad, el presidente de Aproleche Linares dijo que “la situación en nuestra provincia es bastante crítica, somos todos medianos y pequeños lecheros, y a pesar de que por muchos años se hizo un plan de trabajo para desarrollarnos, creándose una serie de centros acopio con gran capacidad a partir de las señales que en su minuto manifestó la industria y que la mayoría de los productores seguimos con el consiguiente endeudamiento, lo único que no nos dijeron era que las condiciones del mercado no lo harían, lo cual, al final del día, fue un engañó para todos”.

De acuerdo al dirigente, las condiciones de mercado que rigen en Chile ha provocado que los productores fueran desapareciendo, con el consiguiente efecto en el desarrollo productivo y social en la zona. “Muchos vientres terminaron en la feria con la pérdida de la genética y años de trabajo tratando de purificar al máximo las condiciones lecheras de nuestros rebaños, los cuales se perdieron. Por otro lado, la pérdida de fuentes laborales ha sido también una situación muy dolorosa, dado que estos trabajadores son altamente calificados”, expresó Droghetti.

El personero gremial ahondó en la problemática sobre el funcionamiento del mercado de compra de leche fresca, asegurando además que “los pocos poderes compradores que han quedado en la zona también están complicados con las condiciones que establece el negocio”, esto debido a una excesiva concentración y dominio de los grandes conglomerados transnacionales de los lácteos.

La presentación de Droghetti complementó los planteamientos efectuados en la instancia parlamentaria por el presidente de Fedeleche, Rodrigo Lavín, quien ratificó la preocupación general que existe al interior del gremio por estas problemáticas, a su vez que criticó la ausencia de señales de mediano y largo plazo por parte de la industria procesadora en Chile.

“Esperamos que exista una reacción, tanto en oportunidad como en magnitud, respecto de los precios pagado a productor y el alza del mercado internacional”, dijo Lavín, quien argumentó que “en el último semestre de 2016, el valor internacional de la leche se incrementó alrededor de un 60% y en Chile estamos esperando que exista una reacción, en oportunidad y magnitud, en cuanto a los precios a productor que paga la industria, porque estamos, y según los analistas coinciden, ingresando nuevamente a un ciclo positivo de la leche a nivel global”, afirmó Lavín.

El líder gremial agregó que “si queremos participar de este nuevo ciclo, la industria ya debería haber entregado estímulos a los productores para que produzcan más leche, ya que esto no es apretar un botón e incrementar la producción. En varios países se está pagando más respecto a Chile y eso es clara señal de un incentivo asociado a una visión de largo plazo, muy distinto a la que hemos visto aquí, de parte de la industria a sus proveedores”.

En tal sentido, fustigó que “no hemos tenido señales claras de lo que se pretende a mediano y largo plazo en Chile, a pesar de tener todas las capacidades para hacerlo”, agregó Lavín, quien dijo que a partir de esta incertidumbre, “a nivel primario las inversiones se han congelado para crecer y el desánimo ha cundido entre los productores”.

Al término de la sesión parlamentaria, los presentes a la instancia concordaron en propiciar un trabajo público-privado que permita generar una política lechera país que permita dar sostenibilidad al sector primario lácteo y reunirse próximamente para revisar los estados de avance.