Editorial 29-09-2020

Lesiones en pololeo



En forma unánime, la Comisión de Mujeres y Equidad de Género aprobó, en particular y despachó a la Sala de la Cámara, el proyecto de ley que modifica el Código Penal para aumentar en un grado, las penas aplicables al delito de lesiones, en contra de una persona respecto de la cual el agresor tenga o haya tenido con la víctima una relación de pareja, de carácter sentimental o sexual, sin convivencia.



Si bien la iniciativa presentaba entre sus fundamentos la naturalización y el aumento de las agresiones en contra de la mujer, se optó por mejorar la redacción del texto que modifica el Código Penal en su artículo 400, que hace referencia a la ley de violencia intrafamiliar, para no excluir las relaciones de pololeo sin convivencia en parejas del mismo sexo, e incluir también el maltrato físico en razón de género.



Otro punto que se agrega es que el juez no podrá considerar como atenuante el arrebato u obcecación en este tipo de delitos (castración, mutilación, lesiones graves y menos graves).



Además, se agrega una modificación al artículo 69 del Código Penal -referido a los límites de cada grado y la cuantía de la pena-, que señala respecto a las lesiones contra personas mencionadas en el artículo 5° de la ley de violencia infrafamiliar, en relaciones de pololeo sin convivencia, o en razones de género; la mayor o menor extensión del mal causado por estos delitos se configurará a partir de la habitualidad con que se ejerciera la violencia física del hechor contra la víctima.



Finalmente, en el caso de las multas, se agrega que el tribunal no podrá considerar “leves” las lesiones cometidas en relaciones de pololeo sin convivencia o por razones de género.