Opinión 09-08-2020

Ley de fármacos II: intercambiabilidad, pero con garantía



Pronto se discutirá en Comisión Mixta del Senado el artículo 101 Bis del proyecto Ley de Fármacos II, el cual hace referencia a la intercambiabilidad entre los medicamentos, bajo un escenario donde la prescripción del médico se obliga a que sea sólo por DCI (Denominación Común Internacional).

Esta medida pareciera ser acertada como principio general para garantizar la salud de todos los pacientes, sin embargo, el actual panorama de bioequivalencia en Chile no permite sustentar aún la intercambiabilidad terapéutica, pues no todas las alternativas para una molécula prescrita determinada son igualmente seguras, eficaces e intercambiables entre sí, por lo que sería arriesgado, ahora mismo, aprobar una ley que obligue a las y los médicos a prescribir recetas exclusivamente por DCI, desestimando la experiencia clínica que estos profesionales han tenido con ciertos tratamientos farmacológicos por sobre otros; y finalmente nos podríamos ver enfrentados a situaciones como la obligación que se le impone al médico de no poder prescribir por nombre de fantasía o marca comercial. Esto podría generar –en algunos escenarios- objeción de conciencia por parte de los profesionales, lo que puede afectar la salud o poner en riesgo la vida de los pacientes, ya que no todos los medicamentos tienen la misma equivalencia terapéutica.

Aprobar el proyecto bajo estas características no sería una buena señal para mejorar de manera inmediata el acceso universal y oportuno de los medicamentos de calidad. Un panorama como este solo beneficiaría a las grandes cadenas de farmacias, las mismas que mantienen el 85% del mercado retail con un abuso de posición dominante. No olvidemos que los parlamentarios eliminaron el artículo 128 del proyecto original de ley, el cual prohibía la integración vertical entre farmacias y laboratorios y que de ser reincorporado podría garantizar una libre competencia del mercado farmacéutico y con esto permitir que los medicamentos genéricos de marca y genéricos sean uno de los más económicos de Latinoamérica.









(Elmer Torres, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos, Asilfa)