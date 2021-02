Política 06-02-2021

“LEY LUCAS” ASEGURA EL DERECHO A SUMINISTRO ELÉCTRICO ININTERRUMPIDO PARA ELECTRODEPENDIENTES.



La “Ley Lucas Riquelme” N°21.304, publicada el 12 de enero de 2021, de suministro ininterrumpido de electricidad para personas electrodependientes. obliga a las empresas concesionarias a adoptar medidas técnicas para mitigar las interrupciones para estos pacientes, calificando la infracción como grave. La legislación comenzará a regir una vez que se dicte el reglamento respectivo, seis meses después de su publicación en el Diario Oficial, es decir, a mediados de julio próximo.

Lucas Riquelme es un niño con síndrome de West (encefalopatía epiléptica) que lo obliga a estar conectado 24 horas, a un ventilador, un monitor, un respirador de secreciones, un humidificador de aire, una estufa eléctrica y un colchón antiescaras. Él ha sido la cara visible de la agrupación “Luz para Ellos” y en su honor se tramitó y despachó una legislación.

En Linares, Región del Maule, hay casos. Uno de ellos, Felipe Basaure, hijo de Juana Zúñiga. Quien respecto de esta ley, señaló que “era lo que estábamos esperando por muchos años, es una incertidumbre en ocasiones saber si las empresas cumplirán con garantizar el suministro. En mi caso, incluso, ustedes recordarán que hace 2 años, tuve que recolectar dinero de donaciones comunitarias para pagar mi deuda con CGE, que no condonó lo que debía por cuidar a mi hijo24/7 y no tener trabajo estable por lo mismo, arriesgándome en ese entonces, a que me cortaran el suministro. Ojalá aceleren el reglamento”.

A la fecha, existen 22 mil pacientes en similar condición en Chile.