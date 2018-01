Crónica 17-01-2018

Liceo Bicentenario Valentín Letelier: algunas claves de los logros

Al cerrar cualquier ciclo se hace necesario evaluar los procesos. Todas las semanas en reunión de análisis y programación con mi equipo, lo que hacemos es evaluar todas y cada una de las actividades desarrolladas. Lo mismo sucede al interior de las distintas academias o departamentos. A final del año, es fundamental evaluar el estado de cumplimiento de las principales metas estratégicas comprometidas. Como sabemos, “aquello que no se evalúa, no se mejora”. El año que ya partió, nos dejó un balance lleno de éxitos y aciertos notables a nivel comunal, regional y nacional, todo lo cual remite a una pregunta obvia: ¿Cómo mantener esos logros?. Ese es uno de nuestros más estimulantes desafíos.

No es la intención publicar una lista de triunfos, pero es del caso mencionar algunos hitos principales incluso más allá del ámbito académico, que en 2017 nos ubicó entre los 50 liceos municipales con mejores resultados en la PSU en el país. Creo que los logros, que describiré a continuación son producto, en parte, de la treintena de talleres extra escolares (fuera del horario de clases lectivas) que se ofrece y que los mismos estudiantes han sugerido:

Obtención de primer lugar en las Olimpiadas deportivas comunales y además primer lugar nacional en fútbol femenino, equipo que el próximo 8 de febrero, viaja a Paraguay a un encuentro sudamericado. También se logró el primer lugar en el encuentro nacional de bandas en Arica. Tercer lugar en Congreso de Ciencias Sociales PAR Explora que se realizó en la Universidad de Tarapacá. La interesante y contingente ponencia se denominó: “Prejuicios sobre los haitianos en Linares”. Fue muy meritorio estar entre 3 equipos de escolares investigadores, pues nuestros investigadores valentinianos compitieron con 52 grupos, además de las delegaciones invitadas de Argentina y México. El liceo obtuvo en 2017, lugares destacados en festivales de arte, debates de inglés, torneos de ajedrez y diversos deportes, esto es: FORMACION INTEGRAL.

Merece un comentario aparte la implementación y recién inaugurada biblioteca patrimonial Valentín Letelier, proyecto largamente acariciado y que se ha materializado gracias a la suma de muchas voluntades (FONDART REGIONAL, UCM, MUNICIPALIDAD DE LINARES Y CENTRO DE PADRES). Una convicción profunda me movía al cumplimiento del deber ético y placer estético, que no era otra más que preservar y proteger la belleza cultural contenida en esas magníficas obras. La idea logró encantar y convocar la participación voluntaria de 42 estudiantes como agentes patrimoniales, que durante todos los sábados de 2017, trabajaron en la restauración de 2.000 joyas bibliográficas, bajo la dirección de Horacio Hernández Anguita, Director Villa Cultural Huilquilemu y la bibliotecóloga, Ana María González Yévenes, ambos de la Universidad Católica del Maule. Esto es: TRASCENDENCIA.

Creo que todo lo anterior se ha conseguido con una clara visión y misión, del más importante plantel público científico humanista del Maule Sur. Aquí hay un ethos, que moviliza más allá del deber y compromete a cada uno de los actores a hacer que las cosas sucedan –Y NO DE CUALQUIER MANERA- invita y obliga a hacerlo bien, esto es: EXCELENCIA.

La misión épica, lo trascendente está declarado y construido con un relato colectivo, el sueño se traduce en que nosotros no creemos en el determinismo cultural, no creemos que la cuna defina el futuro de un niño o joven, al contrario, estamos convencidos de que con cada estudiante es posible hacer cosas extraordinarias. Esto es: ALTAS EXPECTATIVAS.

Las característica del estudiantado que pasa por nuestras aulas, es idéntica a la realidad que atienden otros liceos municipales del país, esto se representa con los siguientes indicadores socioculturales: 70% de índice de vulnerabilidad, 40% de ruralidad, 56% de población prioritaria, y se convierte en una matrícula de más de 1.400 estudiantes provenientes de la comuna de Linares y otras aledañas. Con estas 1.400 familias- y no con otras- es que cada día emprendemos una misión, más allá del solo deber de enseñar. Esto es: ETICA.

Todos estos logros son posibles y se producen por acción de 5 actores claves: un profesor (a) que realiza clases efectivas y afectivas (manejando el diverso mundo de las emociones) con una planificación clara, con aprovechamiento del tiempo de clase, asegurando que todos aprendan, pero esencialmente en un ambiente cálido de respeto y aceptación. Unos Asistentes de la educación que apoyan con decisión y compromiso la gestión administrativa, conocen y atienden las demandas de los cursos a su cargo. Esto es: HUMANIZAR EL AULA.

Un equipo técnico-directivo inteligente, con roles y delegación de funciones bien definidas y una línea pedagógica clara, que no gusta de la palabra “intervención”, porque cree que los profesores son los verdaderos constructores del saber. Y un equipo directivo empoderado, que trabaja incluso tiempo extra, para generar –de manera proactiva- las mejores condiciones para el año entrante, mitigar las fallas y asegurar el funcionamiento global de toda la estructura. Esto es: LIDERAZGO DISTRIBUIDO.

Unos apoderados, en que solo el 20% son profesionales, pero que asisten a reuniones y apoyan a sus hijos en el más del 85% de los casos. Y principalmente nuestros estudiantes que son niños y jóvenes curiosos, que asisten a sus clases, que en su gran mayoría han aprendido a ser estudiosos, en ellos hemos de algún modo, despertado el interés por perfeccionar el espíritu; hacemos que ellos aspiren a cambiar sus propias biografías o la historia de vida de sus padres, por lo tanto, nuestra misión ética y épica seguirá al servicio de ellos-los actores principales- los estudiantes valentinianos. Esto es: COMPROMISO.

El haber adscrito en 2010, al Proyecto de Liceos Bicentenarios que hoy son 60 en Chile, es sin lugar a dudas el principal impulsor de todo este cambio cultural al interior de la que hemos denominado “comunidad valentiniana”. El nuevo gobierno, ha comprometido la creación de 300 liceos bajo el sello bicentenario, -si ese compromiso se consolida- generará una nueva oportunidad de cambio, innovación, rescate y esperanzas para mejorar la educación pública también en otras realidades similares a la nuestra. Pues no es casual que entre los 50 liceos municipales con mejor desempeño en la PSU, a nivel nacional, figuren 10 bicentenarios, incluido nuestro liceo. Tampoco es casualidad que la Universidad de Chile, a través del CEDLE, y el equipo de Cristian Bellei, esté realizando una investigación cualitativa con nosotros estudiando las claves que sitúan a este establecimiento linarense, dentro de los 12 liceos del país con tendencia a la mejora sostenida en la última década. El pre informe de este estudio, lo tendremos en el mes de abril de 2018.

Nosotros seguiremos trabajando bajo un enfoque de calidad, manteniendo un estilo de liderazgo distribuido, aspirando a instalar progresivamente un liderazgo transformacional, (ese que influye sobre el cambio de creencias), reinventando fórmulas para mantener la excelencia, pero sobretodo pondremos especiales esfuerzos en el modelamiento de ejemplares ciudadanos para Linares -mi tierra entrañable- para la patria y el mundo.



Isabel Rodríguez Pincheira

Directora Liceo Bicentenario Valentín Letelier