Liceo Nuestra Señora del Rosario: 60 años de Historia

La historia la hacemos todos, con nuestros recuerdos, vivencias, costumbres, modos y formas, la historia está en todas partes, vive cada vez que recordamos y se complace cada vez que preguntamos.

Recientemente, en dependencias del Liceo Nuestra Señora del Rosario, cuya dirección está a cargo de Sor Estela Barraza, el Departamento de Historia, dirigido por la profesora Carmen Gloria Garcés e integrado por los profesores Pamela Améstica, Francisco Azúa y Eliseo Echeverría, quisieron recuperar los principales hechos que han construido la realidad histórica de este liceo, durante 60 años de presencia en Linares.

En este contexto se presentó una serie de objetos materiales e información documental que fue posible observar en la muestra.

Esta historia institucional se inicia hace 60 años, cuando el 2 de mayo de 1959, cuatro religiosas dirigidas por Sor Luz María Flores, dieron inicio a la Escuela Particular N° 18, entregando enseñanza a pequeñas niñas en apenas 4 cursos, atendidos inicialmente por las propias religiosas: Sor María Hevia, Sor Antonieta Figueroa y Sor Rosario Petit, las que materializaron la solicitud que le habría hecho Monseñor Roberto Moreira, entonces Obispo de Linares a la Provincial reverenda Madre Carla de Carolis.

De este colegio, es admirable conocer sus humildes inicios y compararlos con su próspera actualidad. Pero esto no se logró por el azar o de forma fácil, fue un largo caminar por el sendero del trabajo duro, sin embargo, el amor y el celo con el que estas religiosas trabajaron, les significó celebrar hoy no sólo 60 años, sino que 60 años de logros y trayectoria sin parangón.

La construcción de esta historia institucional, no habría sido posible sin la participación de religiosas, profesores, padres, apoderados y tantos alumnos que han pasado por las aulas y los espacios pedagógicos, con cuya acción y aporte se ha ido construyendo lo que ahora es este colegio, pero que no podría ser sin los muchos momentos que quedaron en nuestra memoria a través de objetos, documentos, archivos, materiales, imágenes, expresiones; y muchas vivencias que se han ido transmitiendo también oralmente, en cada junta de ex compañeros, en cada recuerdo de antiguos docentes y religiosas. Es en este contexto que se valora la memoria, el recuerdo de los que están y de los que en algún momento acompañaron.