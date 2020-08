Opinión 19-08-2020

Linares a través de El Heraldo - En su mes aniversario- Godfrey Stevens González (boxeador) -Visita Ilustre de Linares, 9 de mayo de 1970-



Godfrey Stevens González, hijo de padre inglés, Charles, y madre iquiqueña, María González. "El Gringo" nació el 27 junio 1938 en Santiago, en la población Juan Antonio Ríos. Se inició en el Gimnasio México. A los 14 años decidió ser boxeador profesional. Amateur en el ejército, es preseleccionado a los Juegos Panamericanos (Chicago-1959). No asistió.

Su carrera profesional -como peso pluma- se desarrolló en los años ’60, destacándose por su estilo más que por su pegada. Campeón sudamericano, entre los diez mejores de la categoría. Eso le permitió disputar el título mundial en Japón, ante el campeón Shozo Saijo.

A las 8:00 de la mañana -hora de Chile- 10 febrero 1970, Godfrey Stevens (31 años), peleó el título mundial en un combate que transmite en directo Televisión Nacional de Chile, junto con Radio Cooperativa. La derrota del campeón chileno, fue por decisión unánime, tras 15 asaltos.

Al regreso, Godfrey Stevens es recibido en el aeropuerto de Santiago, como un héroe. Tres meses después, mayo 1970, se presentó en Linares, en una pelea de exhibición, ante el sparring Pedro Parra.

Radicado en la ciudad australiana de Canberra desde 1986; pese a la nostalgia “no tengo intención de volver a Chile”. Mi vida está en Oceanía, junto a mi esposa Luisa Morales, con cinco hijos y mis 14 nietos. (2009)

“Llegué al boxeo de niño, cuando mi madre me hace pelear para defenderme, de quienes me pegaban y arrebataban los juguetes que mi abuela me enviaba desde Inglaterra”. Se da cuenta del valor de sus puños y su padre lo llevó al Gimnasio México para aprender a boxear. “Desde ese momento no salí más de allí, hasta que me hice profesional (fines del 1959)”.

Última semana de marzo (1970), en reunión del Lister Rossel, Rafael Morales, Alonso Salinas y Julio Molina, organizan veladas boxeriles, para apoyar al club. Piensan traer a Stevens, para una exhibición y conseguir fondos para la institución. Se anuncia que a mediados de abril se iniciarían las veladas y que la venida de Stevens será en mayo Estadio Fiscal.

Sábado 9 de mayo de 1970, 15:30 hrs., en el Estadio Fiscal, el campeón sudamericano de los plumas y aspirante al título mundial Godfrey Stevens, hará una pelea exhibición ante el sparring Pedro Parra, a seis vueltas”.

Stevens arribó a Linares cerca de las 13 horas. Se dirige al municipio, donde es recibido en sesión pública, lo declaró Visita Ilustre. Se le entrega un pergamino, a través del regidor Williams Rebolledo Vera -como presidente del club Líster Rossel-, institución que lo trajo a Linares.

Stevens agradeció el gesto y tuvo palabras especiales para los estudiantes presentes, en numerosa cantidad. Se asomó por los balcones, donde un público apreciable lo ovacionó.

Por la tarde, en el Estadio Fiscal, hizo la exhibición, cruzando guantes con el sparring Pedro Parra, donde el púgil nacional mostró sus cualidades pugilísticas, tecnicismo depurado, facilidad de desplazamiento y manera de usar los puños. El público quedó gratamente impresionado por la calidad del campeón sudamericano y, en general, por el espectáculo mismo.

El 19 de febrero de 1977, Godfrey Stevens González se retiró de los cuadriláteros, perdiendo por KO ante Alexis Guarello, en Managua. (Bibliografía: El Heraldo, Tomos I y II.1970)