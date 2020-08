Opinión 08-08-2020

Linares a través de El Heraldo - En su mes aniversario- Samuel Maldonado Silva



Samuel Maldonado Silva, conocido también por el seudónimo de "Samy Silva", nació el 3 de septiembre de 1916 en Valparaíso.

Luego de estudiar Artes Gráficas, se especializó en máquinas de impresión y tipografía. En Santiago, entre los años 1935 y 1936 comenzó sus múltiples actividades junto a Nicomedes Guzmán, Antonio Acevedo Hernández, Manuel Guerrero Rodríguez y Pedro Olmos, entre muchos otros intelectuales de la época.

Inició sus estudios en la Escuela Primaria N° 7, en Valparaíso. Luego, continuó en Talca -hasta donde se trasladó, luego del fallecimiento de sus padres- en el Colegio del Salvador, de los Padres Salesianos. Estudió Artes Gráficas y se radicó en Linares, cuando ganó un puesto en el diario local, llamado "El Heraldo”, donde trabajó como cronista en el diario.

Junto al trabajo periodístico inició su producción literaria hacia el año 1938.

Samuel Maldonado fue un líder en la constitución del Colegio de Periodistas de la Región del Maule. Fue Presidente del Consejo Regional y formador de muchos periodistas.

Pedro Olmos, recordaba que al volver a Chile le sugiere a Sammy formar en Linares un grupo intelectual. Samy fue quien sugirió el nombre nombre Ancoa.

Amigos suyos fueron Manuel Guerrero, Nicomedes Guzmán, Carlos Sepúlveda Leyton,el maestro García, Edilberto Domarchi Pero su amigo predilecto fue un hombre extraordinario que pasó silenciosamente por la vida: Manuel Morales Basoalto.

Poemas a Cuatro voces es un libro que realizó con otros tres poetas avecindados linarenses: Manuel Francisco Mesa Seco, Rubén Campos Aragón y Alberto Reyes Lapiedra.

No fue tras el aplauso ni el homenaje cosas que naturalmente consiguió. Sin embargo sigue en esto de lo inverosímil. En su Antología de Poetas del Maule –de Matías Rafide- no es incorporado por ser de Valparaíso y otro estudioso, al publicar una reseña de los escritores porteños no lo coloca por haber sido un escritor netamente maulino.

Hijo de un veterano de la Guerra del Pacífico, Félix Maldonado Miranda, quien participó en la Toma del Morro de Arica y en las batallas de Chorrillos y Miraflores, según constancia histórica. Su madre, Alejandrina Silva Torres, natural de Viña del Mar.

Buen cateador de la noticia le entregaba ironía y humor. Vino por tres meses y se quedó por 22 años en este medio escrito.

Se casó con Isabel de la Fuente y tuvo 7 hijos, 4 mujeres y 3 varones. Como buen periodista murió el Día de la Prensa, el 13 de febrero de 1988, en Linares.