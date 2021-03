Policial 12-03-2021

Linares: Nueva colisión deja un lesionado en sector urbano





Fue alrededor de las 5 de la madrugada de ayer, que nuevamente se produjo un accidente de tránsito en Linares, específicamente el choque de un móvil particular contra una barrera, en el acceso a la comuna.

El punto donde se originó esta situación, fue en el enlace a Linares, en el tramo desde camino a Palmilla hacia el oriente, donde un vehículo menor impactó contra una de las barreras, resultando su conductor lesionado, el cual fue asistido por personal de la Oficina de Seguridad Municipal y Carabineros, puesto que sus lesiones no ameritaban la presencia ni de Bomberos ni de SAMU:

Rodrigo Beals, Jefe de la Oficina de Seguridad Municipal de Linares, explicó que “esta semana no ha sido positiva en materia de accidentes de tránsito, el lunes tuvimos 4 en menos de 24 horas, el resto de días se producen accidentes. Pese a que estamos en Fase 1 de cuarentena por el Covid, no deja de ser llamativo que circulen mayor cantidad de móviles, en comparación a la vez anterior el 2020. Creemos que aquello obedece a que muchos han ampliado sus giros comerciales y pueden obtener los permisos de desplazamiento.”

El llamado se reiteró a mantener las medidas de precaución al conducir y, en caso de ser estrictamente necesario, salir en vehículo.