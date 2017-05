Social 24-05-2017

Linares rindió Homenaje a los Fundadores

Proyección de la ciudad marca el 223° aniversario

Hace 223 años que se firmó el decreto fundacional de la Villa San Ambrosio de Linares. La ciudad celebra un nuevo aniversario valorando el aporte de los fundadores y de todas esas generaciones que han trabajado y esforzado por hacer crecer esta comuna.

Por esta razón la Corporación Municipal de Linares, junto a autoridades, representantes de la sociedad civil y Fuerzas Armadas, rindieron un homenaje a la historia de la ciudad entregando una ofrenda floral en el Monolito de los Fundadores que corona la Plaza de Armas y entonando junto a la Banda Instrumental de la Escuela Artillería el merecido cumpleaños feliz.

El Alcalde de Linares Mario Meza Vásquez, reconoció el crecimiento de la ciudad hasta hoy y centró su foco en los desafíos que se vienen para Linares: “estamos profundamente orgullosos, contentos y felices de estar rindiéndole un justo homenaje a los fundadores de nuestra ciudad en el 223 Aniversario de Linares, la tierra de nuestros padres, nuestros hijos, nuestra tierra. Y el futuro nos presenta importantes desafíos en materia de crecimiento económico para generar nuevas oportunidades de trabajo, de fuentes estables y dignas de empleo; más y mejores espacios para la cultura y la entretención. Linares se proyecta no sólo como cabecera de provincia y en un futuro no muy lejano como la capital del Maule Sur. Queremos proyectar a Linares como la capital de servicios de todo el sur del país, y que el trébol de acceso proyecte a nuestra ciudad como la puerta de acceso al sur de Chile”.

CONCEJO MUNICIPAL

Por su parte los concejales de la comuna también hicieron referencia al momento que vive Linares y cómo se afronta para seguir avanzando, creciendo y modernizándose en busca de un nuevo aniversario.

La Concejala Myriam Alarcón comentó: “223 años no es menor y es justo reconocer a todas las personas que de una u otra manera han aportado al desarrollo de la comuna. Como autoridad tenemos una mirada de mucha responsabilidad respecto de los desafíos que tenemos y este Concejo Municipal se ha ido plasmando de mucha información para poder darle las garantías a la comunidad de que trabajaremos por nuestro querido Linares”.

También el Concejal Francisco Durán dio a conocer su visión y proyección de ciudad. “El aniversario de Linares debe ser la fecha en que uno se siente a reflexionar y por años esta fue una ciudad pasiva y una de las primeras metas que se han logrado es terminar con esa pasividad, acción que ha liderado muy bien el Alcalde y de nosotros como concejales y ahora debemos comenzar a trabajar en los proyectos que a Linares verdaderamente le importan para hacer surgir nuestra ciudad y tener un mejor Linares”, expresó.

Por su parte el Concejal Michael Concha dijo que “hoy estamos de cumpleaños todos los linarenses, tenemos que sentirnos orgullosos, Linares ha cambiado y ese es un proceso que hacen la autoridades de turno. Hoy día me ha tocado por segundo periodo consecutivo ser parte del crecimiento de la ciudad de Linares de lo cual me siento sumamente orgulloso y bajo ese contexto vamos a seguir trabajando para proyectar a Linares a lo más alto dentro de la provincia y de la región del Maule”.

En tanto el Concejal Jesús Rojas indicó: “estamos en el tiempo preciso para comenzar a analizar y soñar que Linares queremos a 10 años, hemos crecido, se han abierto nuevas oportunidades, tenemos proyectos, tenemos un desafío con el Achibueno. Por eso es el tiempo oportuno de preguntarnos qué vamos a hacer de Linares para los próximos 50 años”.