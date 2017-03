Política 28-03-2017

Lista de Elizalde ganó elecciones del PS

Con un apoyo de más de 12 mil votantes (de los 25 mil que participaron en el proceso) la Lista C, “Unidad Socialista”, liderada por el exministro secretario general de Gobierno Álvaro Elizalde, resultó ganadora de las elecciones internas del Partido Socialista (PS), destinadas a elegir su nuevo Comité Central Nacional.



El ganador de las internas del PS aseguró que trabajará con todos los esfuerzos en sacar adelante la carta presidencial de la Nueva Mayoría, y que buscará avanzar en los cambios que el país necesita teniendo como norte más justicia social.



La lista de Álvaro Elizalde incluye al también ex vocero de La Moneda Marcelo Díaz y al ex timonel del PS Camilo Escalona.