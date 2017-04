Política 07-04-2017

Listo para ser ley queda proyecto que permite entregar propinas a través de tarjetas electrónicas

La sala del senado aprobó este martes de forma unánime, un proyecto de Ley del senador por la región del Maule, Juan Antonio Coloma, que facilita la entrega de propinas en establecimientos de comercio a través de tarjetas electrónicas, quedando en condiciones de ser promulgado.

Al respecto el parlamentario señaló que “a mí me parece muy importante este proyecto que se aprobó por unanimidad en el Senado, una moción parlamentaria que presentamos con otros senadores, y que busca facilitar la vida a la gente. Esto hay que entenderlo en la lógica en que muchas veces en una bomba de servicios, en una peluquería, por decir algunos casos, uno tiene la intención de darle una propina a alguien y al no tener efectivo no se puede hacer, ya que no se puede incluir en la tarjeta de crédito”.

Agregó que “A partir de esta Ley, cuando se promulgue, se va a poder realizar y en las tarjetas estará la opción de dejar una propina que no es sugerida como en el temas de los restaurant, sino que es voluntaria”.

“Yo creo que esa es una buena idea para muchos prestadores de servicios que a veces por imposibilidad no pueden recibir algo que de buena fe alguien le podría entregar. Así que a mí me parece bien que se pueda permitir a partir de esta norma, que en las tarjetas se incluya voluntariamente esta propina”, finalizó Juan Antonio Coloma.