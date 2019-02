Opinión 27-02-2019

Llega marzo: Frustración y ansiedad ¿cómo manejarlas?

El fin de las vacaciones para gran parte de los chilenos y el inicio de las actividades más formales en marzo, es el comienza también de un periodo de reflexión para muchas personas que no tuvieron un buen fin de año o inicio de este.



Mientras algunos jóvenes pueden sentirse frustrados por no haber ingresado a la carrera que ellos querían, al lugar donde lo querían o por no saber qué quieres y el entorno les demanda definirse no muy tardíamente. Los comienzos de año, representan comienzos de proyectos, términos de otros, o la inseguridad de si vas a continuar o no donde te desempeñaste el último año.



Así también, muchas veces estos procesos generan ansiedad, angustia por la incertidumbre o estrés, aunque sea por una situación nueva y buena, por ejemplo la entrada a la universidad, cambios positivos de trabajo, entre otras. Todas situaciones, positivas o negativas que producen cortisol por estrés



¿Cómo manejar estos estados sin caer en la desesperación y enfrentarlos de mejor manera, con autoregulación, agencia y regulación equilibrada sobre nuestras acciones pensamientos y emociones?



Para la psicóloga clínica de la U. San Sebastián (USS), Ximena Rojas, para manejar la frustración y la ansiedad es necesario “…proyectar el camino que se tiene, el proyecto de futuro con planificación a corto, mediano y largo plazo, de forma de no tener la sensación de estar perdiendo el tiempo o perder el ritmo de la disciplina, buscar aquello que me aporta para un fin en específico que signifique crecimiento, seguridad en un contexto de autonomía y bienestar.



Asimismo, cree que un factor a considerar es la idea de plantear un proyecto, un desafío, chequear la motivación, la energía y la persistencia para alcanzar una meta, un proyecto de futuro; esto es básico para comenzar y actuar, levantar estrategias que otorgue sensación de avance, evitando el actuar bajo el modelo del ensayo-error, lo que podría generar inseguridad, incertidumbre y frustración.



Finalmente la psicóloga USS cree que “esta tarea podría plantearse con ayuda, una asesoría, una orientación con compromiso, consultar, investigar, tomar conocimiento de los riesgos y las oportunidades, de forma de tomar decisiones con contundente evidencia. Por otro lado, no generar un solo plan, también un plan B o C, de forma de sentir que seguimos avanzando, que tenemos un ahorro en ideas que sacamos cuando debemos reevaluar y seguir decidiendo.