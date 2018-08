Opinión 10-08-2018

Lloremos por Iansa, pero…..

Don Raúl Balboa en su artículo publicado el pasado 8 de agosto, lamenta, como lo hacemos todos, el cierre de IANSA ( por 2º vez y ahora en forma definitiva).

En primer lugar y es justo reconocer y elogiar los esfuerzos desplegados el Alcalde Mario Meza, por evitar el colapso de esta empresa. Hizo lo que pudo y golpeó todas las puertas. Pero, los hechos eran inevitables. Bien, entonces por su afán de no desmayar y agotar todos los recursos posibles. Su gran vocación de servicio, nos da confianza a todos.

Ahora revisemos los hechos ,con datos históricos en mano. Mi colega docente y amigo Raúl Balboa, elogia la visión de don Aníbal León Bustos ,pero, vamos con calma. Hoy, felizmente y por el mismo “ Historiador” don Jaime González Colville, tenemos la historia de Linares y también la de Parral.

En la de Parral, por ejemplo, nos relata la otrora famosa planta de azucarera ubicada en Retiro en el año 1900. Esa empresa fracasó por razones muy semejantes a las de hoy. ¿ Cómo así se preguntará Ud.? Los dueños pagaban poco a los agricultores y éstos, como era de esperar, dejaron de sembrar el fundamental producto. Y, así esa fábrica estimados lectores, llegó a producir casi la mitad del azúcar que en esa época se consumía y necesitaba nuestro país. Su dueño don Mauricio Gleysner, no aflojó prenda y esa flamante empresa cerró.

Ahora bien, cuando se construyó la IANSA de Linares, don Anibal León tuvo sus dudas. En su Tesis que cita el amigo Balboa, tenemos ante nosotros el detalle de la creación de la Iansa, los primeros aprontes al respecto, vienen del año 1943, en el Gobierno del Radical don Juan Antonio Ríos. Es pues en su memoria de Titulación del ingeniero Anibal León donde destaca las excelentes tierras remolacheras del ¡ Biobío! Según estudios realizados por un colega suyo don Roberto Opazo, a quien dn Aníbal llama “ apóstol de la industria del azúcar”…….Y nada dice de Linares..

Entonces , por una simple deducción, debemos convenir ( aunque no queramos) que don Aníbal León no estaba muy convencido de la construcción de IANSA en Linares. Y de ahí la advertencia del Presidente Ibañez, de que la planta “ debía ubicarse en Linares” pues habían otras ciudades que disputaban dicha construcción .Pero se puso firme éste en su determinación, al igual que la comitiva que viajó a pelearla a la capital.

Que don Aníbal fue un “ visionario” en su profesión , es correcto y no discutible. En el año 1941 fue el único linarense que se dió cuenta que el camino “ longitudinal” no podía entrar por calle Independencia y doblar por Yumbel al sur ,como pedían todas las Autoridades y vecinos de la zona. Por ello, don Julio Chacón del Campo le colgó el título de “primer enemigo de Linares” ( Esta anécdota es poco conocida por la mayoría linarense)

En cuanto al cultivo del arroz no lo introdujo don Aníbal. Este cultivo surgió con la construcción del Canal Melado, cuyas obras vienen de 1914 y donde don Carlos Lamas tiene una principal intervención ( Ud. podrá leer esto cuando tenga en sus manos la Historia de Linares) El arroz, llamado “ oro blanco” en su tiempo lo introduce el español Carlos Mestre, en su predio “ Alta Gracia” ubicada en el camino a la Montaña, cerca del “Molino El Almendro” y la semilla la trae de Valencia, España. En 1930 los cultivos arroceros eran muy productivos, pero ( como siempre) algunos linarenses desconfiaban.

En mi niñez y luego en mi juventud, conocí , en el camino al Batuco ( longitudinal antiguo), antes de pasar el puente Ancoa, lado poniente la Fábrica de Lino de la empresa Duncan Fox. El cultivo del lino pudo ser un muy buen negocio ,pero no dio resultado, pese a la promesa de dicha empresa de proporcionar enormes utilidades, construir una gigantesca estación para innumerables carros de ferrocarril, destinados a la carga del producto… Los obreros son despedidos .El sueño de prosperidad se acaba. Los terrenos y oficinas son comprados y allí se instala otra empresa, que comúnmente se llamaba “ Fábrica de alcohol” o “ Traverso” donde residió nuestro recordado ex Intendente Héctor Taricco y su digna esposa Kika y familia. Otra empresa que también quebró, dejando con ello también, decenas de operarios despedidos.

MI REFLEXION: Es cierto que el Presidente Aylwin dijo que el mercado era “ cruel”, pero nuestra querida IANSA mejor dicho sus actuales dueños, necesitaban 50.000 hectáreas de remolacha y los productores ( según se dice) solo llegaban a las 35.000. Además, los dueños cancelaban menos que lo pedido en justicia por los agricultores. Entonces, pienso que, el mercado no es cruel, a mi modesto juicio ,porque no soy ni historiador ni economista, sinó que el mercado ( oferta y demanda) es justo por su modelo economicista Si a mí me pagan diez pesos, por algo que me cuesta doce, fabricarlo, no puedo seguir en esa pega ¿ verdad? Es simple y claro como el agua.

Además, agréguele la campaña contra el consumo de azúcar, qué hace mal, que hace engordar, que produce diabetes, daña los riñones y ahí los entendidos dan una lista de reemplazo. En ese aspecto, solo en los últimos años IANSA empezó a incursionar en el terreno de los productos de reemplazo del azúcar: los endulzantes. Al respecto estoy seguro que mis amigos Raúl ,Alfonso, Manuel, Jaime, al igual que yo,usamos desde hace tiempo sacarina o endulzante. ( Stevia)…..

En Talca, existió una fábrica de puros y cigarrillos .En Linares, una de cerveza ( Adelaida viuda de Rosenkranz) y una de bebidas de fantasía de dn. F. Zehnder Muñoz. Todas ellas fueron arrasadas por el cambio de los tiempos.

En Ecuador ,los campos de Yunguilla que conocí, eran campos de cultivo de caña de azúcar . Los precios internacionales bajaron por el cultivo de la remolacha Los agricultores tuvieron que cambiar de rubro ( y sin ayuda estatal).

¿ Y que pasó con el cierre de la planta azucarera de Curicó que años atrás también cerró? Seguro que aumentó la cesantía, por un tiempo .Después se crearon otras fuentes de trabajo . Tarea en que ya están estudiando los entendidos aquí en Linares ,llámense agrónomos, economistas, industriales ,etc.

¿ Qué hacer con la infraestructura de IANSA? Ojalá se use laborando otros productos como arándanos, berries , frutillas, etc. O convertirlo en frigoríficos, pero nunca destruirlo para usar el terreno en construcciones de departamentos.

Ud. y yo, estimados lectores, somos linarenses, queremos a la IANSA, la vimos nacer como mi amigo Raúl ,pero……los tiempos cambian y hay que saber aceptarlo. Antes para escribir una crónica usábamos una máquina de escribir Underwood .Para hablar a distancia el teléfono a manivela .Recibíamos una carta por correo a los 5 o más días. Hoy, el que no usa un computador o un celular está fuera de época. Por ello :

Lamentemos, hagamos recuerdos, pero…..así es la cosa ¡ renovarse o…morir ¡ Sin embargo, sabemos y esperamos que nuestras Autoridades enfrentarán bien los cambios y sepan que es lo mejor y más rentable para nuestra querida ciudad. Quizás también puedan equivocarse.Es de esperar que ello no suceda….





FOTO: Aníbal León Bustos, ingeniero agrónomo.



René A. Recabarren Castillo

Profesor Primario