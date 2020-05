Crónica 12-05-2020

Longaví contará con un nuevo cementerio para la comunidad



El terreno fue donado por un privado, Fernando Benavente Zañartu, y se construirá en el sector poniente de la comuna, a 1 kilómetro y medio desde la ruta 5 sur.

Preocupación había de parte de las autoridades eclesiásticas, políticas y civiles por la capacidad del cementerio católico de Longaví, que ya no tendrá la disponibilidad de seguir recibiendo sepulturas, ya que su capacidad está a tope. Es por este motivo, que el alcalde Cristian Menchaca, se reunió vía Zoom, modalidad de trabajo vía on line, con el Obispo de Linares, Tomislav Koljatic, para ver detalles de la donación de un terreno por parte de un privado, para construir vía proyecto, un nuevo camposanto para la comuna. “Por la aplicación Zoom, aprovechando las redes sociales, nos hemos reunido con el señor Obispo y su equipo técnico, por el tema del cementerio, que es un gran problema que tenemos hoy día en la comuna, y esperamos que con este asunto del Covid19 no se aumente aún más, porque el cementerio parroquial es el único cementerio que tenemos y se encuentra colapsado”. Afirmó.

En la reunión, el Obispo de Linares manifestó estar dispuesto a entregar el terreno al municipio, vía comodato o usufructo, un terreno que fue donado por un vecino, y que correspondería a 5 hectáreas de terreno para la construcción de un nuevo cementerio para la comuna. La iglesia se ve complicada de poder realizar este proyecto, por eso que le ha pedido al municipio local que se haga cargo de esta construcción vía proyecto, “Nos han pedido a la municipalidad que nos hagamos cargo de esta iniciativa, y nosotros gustosos de poder unir fuerzas a la iglesia y a un vecino que ha donado este terreno para construir este cementerio. Tomamos contacto con funcionarios del Gobierno regional, no he podido comunicarme con el Intendente, espero luego poder hacerlo, porque nosotros vamos a tomar este proyecto y los vamos a presentar a financiamiento del Gobierno regional”, indicó Menchaca.

Finalmente, el jefe comunal, señaló que “esperamos contar con el apoyo de los Consejeros Regionales, y esta obra es de suma importancia para la comuna de Longaví, y para la Región, y porque digo para la Región, porque 30.500 habitantes no tendrán un camposanto en el momento de su partida, y no habrá cementerio posible que tenga la capacidad para las personas que fallezcan en Longaví, además que la gente quiere tener a sus familiares en su tierra, quiere ir a ver sus deudos en las fechas importantes, y Longaví es un pueblo muy rural, muy campesino, y la verdad que quiero agradecer a la Iglesia, al Obispo, al cura parroquial, porque estamos todos trabajando en conjunto para dar una solución definitiva al tema del cementerio de nuestro pueblo”.