Política 23-02-2020

Longaví: Experto Constitucional dio a conocer las pautas del Proceso Constituyente

Destacado abogado, Rodolfo Burmaister, profesor de las cátedras de Derecho Constitucional y Derecho Político, Magister en Filosofía Política, entregó una clase magistral sobre el proceso democrático que se desarrollara en Chile.

¿Cuáles son los mecanismos que se han dado para ir modificando las Constituciones?, fue unas de las primeras preguntas que señaló el experto a los dirigentes vecinales, profesores y público en general, que llegó esta mañana al teatro municipal de la comuna, para escuchar esta conferencia de cara al plebiscito del mes de abril. El objetivo de este encuentro ciudadano, patrocinado por el municipio local, es que los ciudadanos pudieran resolver dudas de este proceso que se llevará cabo en todo el país, y también saber a través de un experto, qué importancia tiene la carta fundamental en el desarrollo de un país, ya que existe confusión por parte de la ciudadanía, de todo este fenómeno político y cívico que se llevara cabo. Al respecto, la máxima autoridad de la comuna, Cristian Menchaca Pinochet, señaló que, “Los Alcaldes no hemos visto en la obligación de poder informar a nuestra ciudadanía, para que puedan tomar una decisión informada, y por eso que en conjunto con la Amuch, la asociación de municipales de Chile, y su director Andrés Chacón, gentilmente nos entregaron el apoyo, para venir ellos a entregar esta charla de la Constitución, y no del apruebo o el rechazo, eso es una decisión personal de cada uno de los chilenos, pero yo quiero que en mi comuna y ojalá en la provincia de Linares, los ciudadanos que tomen esta decisión el día de mañana, sea una decisión seria e informada”.

Rodolfo Burmaister, abogado de la Universidad de Chile, magister en filosofía política, y el encargado de la ponencia, manifestó que, “La asociación de Municipalidades ha constatado el desconocimiento de la gente en temas constitucionales, entonces hemos estado ofreciendo a los municipios todo el contexto del pensamiento constitucional, como esto es un poco diverso dentro de la filosofía jurídica, y dentro de la normativa misma, y es un poco heterogéneo lo que es el fenómeno del poder absoluto, entonces lo que hay que ver como la Constitución juega con el poder estatal, cómo el estado debe someterse a esto, esto es lo que hay ver primero como los conceptos de constitución y los conceptos de Estado, son conceptos que a veces están bien pero a veces pueden entrar en conflicto, la constitución sosteniendo o limitando el poder político”.

Walter Sánchez, vecino de Longaví, declaró que es un diálogo muy confortante y es positivo enterarse de estos temas contingentes, “Es muy importante que las personas sepan de la contingencia que vive el país, y es bueno saber del plebiscito que se viene el día 26 de abril por el tema constitucional, y es bueno conocer los pro y las dificultades que pueden haber con una nueva Constitución”

Finalmente, Gabriel Tiznado, dirigente vecinal del sector de Miraflores, manifestó que, “Es una ocasión muy importante para saber el proceso que viene en abril, sus formas, métodos, y que muchas veces no lo conocemos, creo que fue una muy buena instancia, para conocer y estar al tanto de este proceso que se va vivir”.