Longaví: Ocho familias reciben sus certificados del programa Habitabilidad

Más de 16 millones de pesos fue la inversión total del programa, que tiene por objetivo cambiar definitivamente la calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad.

Ocho familias pertenecientes al programa de Habitabilidad, recibieron sus certificados, ya que este les permitió mejorar sus condiciones de vida y mejorar aspectos de vinculación familiar

El programa interviene a las familias, en dos ámbitos, uno constructivo y uno social, otorgándoles desde el primer minuto apoyo profesional en estas materias.

Nuria Araya, de la localidad de Cerrillo, agradeció los aportes de este programa, que le permitió mejorar su condición de vida y humana: “estoy muy contenta y agradecida del programa de habitabilidad, que me permitió hacer un baño, y arreglar los dos dormitorios, así que muy feliz con este cambio”.

El Diputado, Rolando Rentería, presente en la ceremonia de cierre, destacó el programa, y señaló que este tipo de políticas públicas posibilita mucho a las personas a salir adelante. “Yo siempre he dicho que los hechos marcan más que las palabras, me tocó ser Alcalde durante ocho años en Linares, tuve este programa, que es maravilloso, y hoy día que lo lleve a cabo Cristian Menchaca como Alcalde, de forma tan bien junto a Fosis, la verdad que me llena de alegría de ver como se trasformaron las casas y los baños, y cuando se habla de cantidad de plata no es mucha en relación a la que se pierde en otros programas, y el beneficio que tiene para gente que realmente le cambia la vida en un cien por ciento, y no solamente un tema de vivir mejor, sino que le ayuda a mejorar su autoestima, a desarrollarse y salir adelante”.

El Alcalde de la comuna, Cristian Menchaca, declaró que este tipo de acciones que se ejecutan con familias que tiene un grado importante de vulnerabilidad, definitivamente les cambia la vida. “Estuvimos en terreno viendo el antes y el después de esta intervención, en la construcción y mejoramiento de sus viviendas, y pudimos ver cómo le cambia la vida a las familias, como un cambio de baño, o el mejoramiento de un dormitorio, o cualquier necesidad que ellos necesiten”, afirmó.

El Director de Fosis, Alejandro Muñoz, manifestó que este programa tiene dos componentes, uno técnico que es la construcción y otro componente que tiene que ver con lo social: “hay un proceso de capacitaciones, de asesorías, de intercambio, y de vinculación entre las familias para ver seguramente la historia de vida que lo ha llevado a tener una situación que hoy día estamos mejorando”.

Finalmente, Karina Quiroga, del sector del Cascajo, señaló, “Estar muy feliz con el programa de habitabilidad, nos ayudó y nos hizo una nuevas personas, fue demasiado el cambio, y mejoraron nuestras condiciones de vida”.