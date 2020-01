Social 26-01-2020

Longaví realizó Diálogo Ciudadano

La ponencia estuvo a cargo del abogado y profesor de la cátedra de derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Santiago, Jaime Benavente, quien explico de forma simple el proceso constituyente que se llevará a cabo en nuestro país.

Prepararse y estar informado de cara al plebiscito nacional agendado para el mes de abril en nuestro país, fue el objetivo de este diálogo ciudadano realizado por el municipio local, y que pretende que la ciudadanía longaviana conozca de mejor forma la actual Constitución Política, y que las personas saquen sus conclusiones si es necesario cambiar o no la carta magna de Chile. El invitado, profesor de derecho Constitucional, Jaime Benavente, explicó con detalles a los presentes los principales principios que aborda la Constitución y el proceso que estamos viviendo, ad portas de una nueva carta fundamental: “ hay que transmitir a la gente en términos sencillos que este proceso que estamos viviendo, ad porta de una nueva constitución, y con palabras sencillas y simples, para que la gente esté informada y tome sus decisiones en conciencia, ese es el objetivo y obligación moral de venir a retribuir lo que yo aprendí en esta maravillosa zona”.

El profesor agregó, que nosotros como académicos identificamos que los alumnos que ingresaban a la carrera de derecho venían con una preparación muy básica. “Tienen muchas carencias, como no conocer la historia de nuestro país, educación cívica y de filosofía. Entonces creemos o nos dimos cuenta que era importante traer eso a la gente, y bueno que mejor que poder partir acá en Longaví de donde es mi familia”, afirmó.

Herman Parada, encargado de la actividad ciudadana del municipio local, manifestó que “La verdad este es un compromiso del Alcalde, Cristian Menchaca en una reunión que sostuvimos en la medialuna de Longavi, y llego al acuerdo de poder invitar a un abogado y que supiera el tema de la constitución, del cambio de constitución si es que lo hubiese o partir de cero, la idea es que se está concretando, y esperamos que asistan muchas personas para que puedan interiorizarse del tema”.

Arnaldo Figueroa, vecino de la comuna, manifestó: “no tenía idea de algunas cosas de la constitución, y que tampoco es la idea cambiarla de raíz, la idea es cambiarle algunas partes que es importante, todos estábamos equivocados, pensábamos que la salud y todas las otras partes estaban dentro de la constitución, ahora quedo claro que no están dentro y que se pueden arreglar”.