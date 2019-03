Opinión 21-03-2019

Los 20 años del fallecimiento de Valentín Letelier fueron recordados en Linares del ayer

Organizados por la Sociedad de Historia y Geografía Linarense, el Centro de Hijos de Linares en Santiago y la Municipalidad en 1939, liderados por el Escritor e Ingeniero Agrónomo Julio Chacón del Campo, realzando su personalidad nacional e internacional.

Los entretelones que hubo en la Municipalidad para designar, con su nombre, la Alameda y la Avda. “Las Delicias”.

Por gentileza de don Manuel Troncoso Ibáñez, ex – funcionario de la Gobernación, tuve el agrado de conocer este homenaje a nuestro coterráneo Valentín Letelier Madariaga, efectuado en Linares durante 1939. Todo relatado en la Revista “Linares” Año VII N° 27, del Trimestre Julio a Septiembre de ese año, siendo una “Edición Extraordinaria dedicada a don Valentín Letelier Madariaga” (gracias don Manuel).

Dada su relevancia histórica y cultural decidí escribir esta Columna, para en parte transmitir lo que fue el Linares del ayer con sus instituciones más representativas, donde el Municipio ha estado presente como siempre, hasta el actual.

Su editorial

Escrita por Julio Chacón del Campo, en parte expresa: “No ha habido en Chile un pensador más eminente, ni un jurisconsulto más esclarecido. Es una de las más sólidas figuras nacionales, que durante muchos años ocupó la más altas cumbres de la intelectualidad americana. Fue el primero en todas las manifestaciones donde actuó. Descolló como pedagogo, sociólogo, abogado, periodista y escritor. Fue diplomático de nota, político de firmes convicciones, magistrado de probidad espartana y profesor de alma inmaculada. De la Universidad de Chile fue su Rector más insigne y del Tribunal de Cuentas su Fiscal más erudito”.

Destaca sus obras en Derecho, de Historia y Educación, consideradas todas ellas “monumentales” y señala allí que el Liceo de su provincia (que lleva su nombre) pasara a primera categoría.

Nació en Linares en 1852 (su casa paterna estuvo donde hoy se levanta este Liceo) y falleció en Santiago el 20 de junio de 1919.

Acuerdo del homenaje

Extenso es el índice que contiene la Edición de esta Revista. Allí está el acuerdo de la sesión del 22 de abril de 1939 de la Sociedad Linarense de Historia y Geografía (hoy no existe pese a los esfuerzos que hizo por reflotarla el Historiador Fernando Diez Aljaro), donde el Presidente Julio Chacón del Campo, propuso efectuar una velada fúnebre en Linares, con motivo de los 20 años de su fallecimiento, que una calle llevase su nombre, sugiriendo la calle Lautaro y efectuar un Concurso para la mejor Biografía. Además enviar una carta a la Municipalidad con estos acuerdos.

En la Universidad de Chile

En el Salón de Honor de esta Universidad, de la cual fue Rector Valentín Letelier por dos períodos, se efectuó el 20 de junio de 1919 la Velada Fúnebre, con motivo de los 20 años de su fallecimiento.

El programa contempló números artísticos, declamaciones de los poetas linarenses Eduardo Silva de la Barra, Fernando Martínez Monreal y Aurelio Castillo. Los discursos fueron de Julio Chacón del Campo y del Académico Claudio Rosales Yáñez (ambas de alto nivel y que destacara “El Mercurio” de Santiago y que esta Revista publica in –extenso).

En Linares

El 30 de junio de 1939, en un coche especial de los FF. CC. DEL EE. arribó desde Santiago una numerosa comitiva de la Sociedad Linarense de Historia y Geografía encabezada, nada menos, que por el Ministro de Educación de la época (Gobierno de Pedro Aguirre Cerda) don Rudecindo Ortega y presidida por Julio Chacón del Campo, integrada por varias damas, una veintena de varones donde estaban Januario Espinosa. Nazario Chacón del Campo, Claudio Rosales Yáñez, Neandro Schilling, entre otros linarenses radicados en Santiago.

La comitiva fue recibida por el Intendente Rafael Pacheco, los Regidores Alberto Camalez y Florín Espinosa, el Rector del Liceo Luis Mardones, el Director de “El Heraldo” Ramón Belmar, personalidades locales y dirigentes sociales de la industria, comercio, agricultura y una delegación de alumnos liceanos.

Intenso fue el programa cumplido y la comitiva, según esta Revista, fue recibida en el diario “El Heraldo”, donde su Director destacó este hecho que “honraba a Linares para uno de sus hijos más esclarecidos”, ofreciendo un cóctel hacia las visitas.

Posteriormente hubo un Banquete en el Hotel París (Independencia al llegar a Chacabuco), al cual se adhirieron una gran cantidad de personas de todos los sectores, que desbordaron los amplios comedores y amenizado por la Banda Instrumental de la Escuela de Artillería.

Los oradores fueron del Rector del Liceo Luis Mardones, que ofreció este ágape y después lo hicieron el Ministro de Educación Rudecindo Ortega, Francisco Agurto, los Regidores Camalez (Municipalidad) y Espinosa (Partido Radical), Manuel Rodríguez, Januario Espinosa, Germana de Reyes y Abel Gutiérrez (discursos están publicados en esta Revista).



Nombre de calle

Los entretelones, para llegar al acuerdo final de designar, por Ley de la República a la Alameda, con toda su extensión desde calle Yungay hasta Eleuterio Ramírez (Salesianos) con su nombre, fue motivo de discusiones en la Municipalidad.

Se partió pidiendo la Sociedad Linarense de Historia y Geografía a la Municipalidad que calle Lautaro se llamara así el 24 de abril de 1939 y ella le contestó que ofrecía la alternativa de calle Matadero (hoy Januario Espinosa), por considerar que “recordaba a un gran cacique, orgullo de la raza.”

El 22 de mayo se propuso que fuese esta designación para la Alameda, pues frente a ella nació Valentín Letelier y anuncia la velada en homenaje, a la cual concurrirá el Ministro de Educación,

Cartas fueron y vinieron, hasta que en Sesión Municipal del 12 de mayo de 1939, se dio lectura a dos Proyectos. Uno proponía que la Alameda se llamase Benjamín Novoa (Regidores Rodríguez y Ceroni), quien había sido Alcalde y Regidor y el otro presentado por el Regidor Alberto Camalez, aprobado por 5 votos contra 2 y una abstención. Además de Camalez votaron a favor el Alcalde Humberto Moreno y los Regidores Francisco Ibáñez, Florín Espinosa y Oscar Arís. Se abstuvo el Regidor Valdés. Así quedó oficializada y después convertida en Ley.

Mi opinión

Considero que Linares ha honrado su recuerdo y memoria como corresponde. Partiendo por este homenaje de 1939 y designar la Avenida de la Alameda con su nombre.

Está el traslado de sus resto, gestión que liderara el Historiador Jaime González Colville, con motivo del Bicentenario de la ciudad (1994), velados en la Catedral y depositado en su cripta, en el hoy Liceo Bicentenario Valentín Letelier, con el respaldo de las principales autoridades de la época el Alcalde Sergio Sepúlveda Corvalán y el Gobernador el Dr. Víctor Chávez, la comunidad y sus instituciones, en solemne acto.

El cambio de nombre de “Juan Ignacio Molina” al actual, fue gestionado por el Alcalde Rodrigo Hermosilla Gatica. Su Directora Isabel Rodríguez Pincheira y comunidad educativa, rescataron el patrimonio bibliográfico de su Biblioteca con un proyecto con su nombre e inaugurado en 2018 en un Acto Académico, con la asistencia del Alcalde Mario Meza Vásquez, Gobernación, Concejales, autoridades, instituciones, la UCM, representantes del Centro de Padres y Apoderados y del Alumnado y medios de comunicación.

Una anécdota: Don Valentín y su esposa Beatriz, después de cenar hacían un paseo por la Plaza de Armas en Santiago, acompañados de su única y hermosa hija también Beatriz. Sus alumnos de la Universidad iban a observarlo, no a él ni a su esposa; sino a su bella hija, que según ellos había sido “su mejor obra”. Sus descendientes estuvieron en el acto del traslado de sus restos hasta Linares, desde el Cementerio General de Santiago.

Por Raúl Balboa Ibáñez