Social 07-04-2020

Los liceos de Linares y el Programa “Hola-Hola” de Televisión Nacional de Chile





Entre los años 1979 y 1980, Televisión Nacional de Chile transmitía el programa “Hola Hola”, conducido por Pablo Aguilera, y que se emitía los sábados a las 14 horas. Era un espacio de competencia estudiantil que reunía a liceos de todo Chile, donde los estudiantes desarrollaban sus habilidades en cultura, barras, coreografías y entretenidas pruebas de destrezas.



Un buen día, el Liceo de Niñas de Linares, decide participar en el concurso y emprende el desafío con un grupo de alumnas que debían representar al establecimiento en las diferentes competencias, para lo cual fueron preparadas por las profesoras y profesores que entusiastamente se sumaron a esta tarea.



La dirección de la unidad educativa liceana tuvo la gentileza de invitarme para reportear para la Radio Soberanía este verdadero acontecimiento.



Aún recuerdo cuando llegamos a Chile Films, lugar donde se grababa el programa los días miércoles, y nos encontramos a la entrada con las chicas del Liceo 1 de Santiago que se veían imponentes, dando a entender que la competencia no sería fácil.



Pero, a medida que transcurría la grabación, el Liceo de Niñas fue ganando las diversas pruebas, lo que acrecentó el entusiasmo de las chicas linarenses y la emoción del pequeño grupo que las acompañaba.



Al final, se impuso el Liceo de Niñas de Linares, que en el papel no tenía ningún favoritismo. Sin duda, la disciplina y la mentalidad ganadora fueron las claves para lograr ese objetivo que en un momento parecía lejano.





Cuando arribamos de vuelta a la ciudad, no podíamos creer la algarabía que había despertado ese logro del liceo linarense. La gente se agolpó en el sector de la Plaza, esperando a las ganadoras, los abrazos y la emoción llenaron esa noche inolvidable.



Ese triunfo demostró que lo que parecía imposible en un comienzo, se podía lograr. Y aquello fue motivante para otros liceos de Linares.



Precisamente, el segundo establecimiento en asumir un desafío similar fue el Liceo de Hombres, experiencia que también tuve la suerte de compartir junto a los alumnos y profesores en una alegre y entusiasta delegación.



Los alumnos demostraron desde un principio que estaban bien preparados y que habían asumido esta competencia con gran responsabilidad, y se fueron imponiendo en cada una de las pruebas.



Nuevamente compartimos la alegría de que este liceo linarense ganara la competencia en la que le correspondió participar y regresara triunfante con un cariñoso recibimiento de la comunidad local, que el sábado siguiente se pegó al televisor para ver en la pantalla cómo se había conseguido esta nueva hazaña.



Finalmente, decide competir el Instituto Politécnico, que volvió a invitarme a viajar con ellos, ya como una especie de “cábala” a esas alturas.



De esta manera, otro liceo linarense se lucía en las pantallas de Televisión Nacional de Chile, ganando la competencia, pero esta vez con la salvedad de que acumuló tal cantidad de puntaje que pasó a la gran final nacional.



Y llegó ese gran día. Por cuarta vez estaba en lo personal viajando al “Hola Hola” cuando las expectativas por obtener el primer lugar eran el motivo de conversación previa de toda una ciudad.



La final se disputó en el velódromo del Estadio Nacional con pruebas de alta exigencia para los cuatro liceos que durante el año acumularon los mayores puntajes, y que los alumnos del Politécnico fueron superando en una reñida competencia.



Me acuerdo de una prueba que fue clave. Alumnos de los liceos finalistas tenían que empujar pesados autos para llegar a la meta. En el caso de los linarenses, el profesor que iba a cargo eligió muy bien a los participantes, algunos de ellos del Internado y que provenían de sectores rurales, de tal modo que sabían de sortear problemas donde la fuerza y la resistencia eran factores muy importantes. Por estrecho margen ganó el Instituto Politécnico y se adjudicó la gran final. Todos nos abrazamos y nos emocionamos con esa verdadera proeza.



Luego, un alumno me acompañó a conseguir un teléfono. corrimos un largo trecho hasta que llegamos a un local comercial, donde tuvimos que explicar lo importante que era llamar, vía operadora, a la Radio, para dar esta feliz noticia a toda una ciudad.



No exagero al decir que cuando veníamos de regreso, prácticamente ya en el sector de Putagán había vehículos que se sumaron a una feliz caravana, y otros tantos que nos esperaban en el parque Paul Harris con un verdadero festival de bocinazos. Por calle Independencia, entre Yungay y Manuel Rodríguez, la gente con pañuelos blancos recibía el bus con los alumnos ganadores. Dimos dos vueltas a la Plaza repleta de gente y luego bajamos en el Politécnico, confundiéndonos entre muchos abrazos. El director, que en ese entonces era Eduardo Herrera, “el chino”, como se le conocía más popularmente, parecía un niño recibiendo todos los regalos consistentes en instrumentos musicales, colchonetas y otros tantos elementos para el establecimiento.



Cuando ya han pasado tantos años, vaya hoy nuestro cariñoso recuerdo para tantos alumnos y profesores, que con el apoyo de apoderados, permitieron que tres liceos le dieran momentos de tanta alegría a la ciudadanía linarense.



Foto: En la foto, en un intervalo del “Hola Hola”, entrevistando a su conductor, Pablo Aguilera.



2: Los alumnos del Politécnico en una de las tantas competencias del programa. (Foto gentileza Carlos Fontecilla).







(Miguel Ángel Venegas S.)