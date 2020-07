Opinión 12-07-2020

LOS MUCHACHOS DE ANTES

Sobre temas históricos no me referiré. Dado que cada vez, el Historiador Jaime González C. quien entrega más y más antecedentes inéditos sobre el coterráneo que ocupó sea como se sea la Presidencia del país.

Lo último valioso que he leído es un documentado artículo de Manuel Quevedo, sobre el fotógrafo, Hijo Ilustre De Linares, Enrique Maturana

Ojalá sea el final de esta crónica, pues, lo que redunda a veces “ daña”más sinceramente “ cansa”

Aunque Neruda nos diga ; “ que la causa de tu presente es tu pasado, así como la causa de tu futuro, será tu presente”, Otro corroboró dichas expresiones diciendo: “ No olvides cerrar ciclos, colocar puntos finales. Estás a punto de vivir, un montón de historias nuevas, no las arruines llevando al futuro, un pasado que ya no existe”.

Pensando en lo anterior y avizorando que quizás ya nos quede un poco más de vida, he deseado esta vez, traer el recuerdo de algunos, que con sencillez pasaron, dejando solo una leve estela de sus figuras. No…..nunca fueron personajes importantes, solo fueron seres normales, hijos de vecinos que vivieron, trabajaron en este Linares, en los años 60- 70. Transitaron por sus calles, convivieron con muchos, pero……..un día desaparecieron.

Algunos fueron gente humilde, pero honesta, con altos y bajos, pero nunca delincuentes. Dejemos estampados sus nombres y labor realizada .Varios de sus amigos al leer esta crónica los recordará, pero por lo menos sus nombres quedarán impresos en estas páginas.

Se acuerda alguno del ¿ Cicatriz Rojas? Quizás No fue su amigo ,pero si supe que fue bien conocido. ¿ Del maquinita Tejo? Andaba raudo en su bicicleta ¿Dónde laboraba? Supe que era un caballero carta cabal .Un día desapareció…

Voy a recordar a otros personajes de mi época. Nombremos, por ej. Al “ Pera Dabanch” y lo hacemos con respeto. Sus padres tuvieron un gran tienda a calle Brasil. Las últimas veces que le vi, vendía relojes de fantasía a las gentes del campo. Creo que vivía encalle Colo Colo cerca de Lautaro

“ El Mamito” residía en una tienda “ La bandera azul” Maipú esq, oriente de Chacabuco ¿ apellido Sady? Pie plano, andar ligero, saludando a diestra y siniestra. De pronto se detenía ante un posible comprador. De uno de sus bolsillos interiores sacaba una gama de relojes y los ofrecía según él a buen precio, utilizando el dicho ¡ Compra paisano, están a buen precio. Así transcurrían sus días, pasó el tiempo y de pronto un buen día también desapareció. Nunca más supe de él como de sus lindas hermanas.

Otro personaje fue Rolando Vásquez, cuya madre tenía un local al interior del Mercado. Lo apodaban “ El bofe” Creo que terminó como prof. De historia en la capital. Nunca regresó.

Igual cosa pasó con Manuel Ibañez ¿detective? Excelente jugador de básquetbol. Tenía un hermana profesora que trabajó conmigo en la ex esc. Buena basquetbolista. No regresó de la capital

“ Los Chain” uno era Feisal. Sus padres tenían un negocio en Chacabuco al lado sur de la panadería de los Guerra. Uno de ellos estudió medicina y alguien le vió en un hospital de Santiago Reconoció a su ex compañero linarense y le atendió en forma magnifica y deferente.

¿ Se acuerda del Monto Muñoz? Excelente basquetbolista. Se la llevo´el INBA. Nadie sabe si algún dia volvió.

Le vi, pero nunca hablamos. “ El pitillo Díaz” fumador empedernido, si mal no recuerdo, falleció en una reyerta.

Pero, no puedo terminar estos recuerdos, sin dejar constancia a un joven muy conocido, tranquilo, servicial. Me refiero al Pato Concha. Estaba en la plaza, antes de los desfiles militares .Ayudaba a colocar sillas y artefactos y cuando ya empezaban a llegar las Autoridades, ya estaba sentado en primera flla como una autoridad más. Todos solo sonreían…..

Todos los domingos del año desde la misma Esc, Artillería acompañaba a los integrantes de ésta “ El Riguito” marchando por la vereda. Ida y vuelta. A veces aparecía otro personaje “ El monito” que era hijo de uno de los integrantes de nuestra Banda Instrumental que, nadie sabe porqué nunca más nos ofreció los domingos las esperadas Retretas en nuestra Plaza de Armas

Espero, sinceramente que otros amigos nos recuerden personajes de antaño, que nacieron ,vivieron aquí en nuestra ciudad, fueron seres amorfos, pero algo dejaron para contar y recordar con nostalgia







(René Recabarren Castillo

profesor normalista)