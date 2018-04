Opinión 03-04-2018

Los nuevos Constantinos

Este mundo está loco y gobernado por individuos para quienes las personas son solo números en el mercado consumidor. Lo peor es que la ilusión de la democracia no pasa de ser solo eso, una ilusión, porque para todos es sabido que la opinión de la gente para los cancerberos del poder, no tiene importancia alguna. Todo es poder e interés, incluso no importando si tales móviles nos llevan a la guerra. Si total, quienes morirán no serán los miembros de las élites, sino anónimos soldados e indefensos civiles que sufrirán los daños colaterales. Nuestro mundo hereda la misma necedad y falta de escrúpulos de antaño, cuando los imperios masacraban a pueblos libres con tal de incorporalos a sus dominios. Hoy en día, vivimos en un mundo unipolar, donde una potencia impone sus términos por la fuerza, pues es poseedora de los mayores arsenales armamentistas, controla los medios de comunicación e imprime a destajo el dinero necesario para extorsionar y para comprar voluntades.

La situación entre las principales potencias se parece mucho a la etapa previa que generó la Primera Guerra Mundial. En ese entonces las principales potencias "democráticas" se coludieron para practicarle una encerrona a Prusia y a sus aliados para finalmente encender el detonante mediante un atentado absurdo pero muy efectivo. Hoy en día, los atentados de falsa bandera están a la orden del día. Sin embargo, los medios cooptados por las potencias interesadas en mantener al mundo en vilo, te cuentan una historia totalmente contraria a la realidad. Han sido destruidos países enteros a partir de pretextos que finalmente han resultado totalmente falsos, como el bluff de las supuestas armas de destrucción masiva en Irak, que permitió a USA obtener autorización de la ONU -organización al servicio de los intereses hegemónicos- para atacar al país y asesinar a más de un millón de personas. Recordemos que las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, lanzadas en los años 40, fueron lanzadas después que Japón ya estaba vencido y contra civiles y que los mismos países que se escandalizan y se alzan como baluartes contra las armas químicas y bacteriológicas, como son los ingleses y sus descendientes, en la historia moderna fueron sus primeros y más entusiastas usuarios.

Como para sostener su dominio los imperios necesitan mantener envalentonada a su población, es necesario contar siempre con un enemigo. Hoy en día los temidos villanos siguen siendo los rusos, aún finalizada ya hace tiempo la Guerra Fría. Para los desinformados de siempre, es bueno insistir que la Unión Soviética ya no existe. En su reemplazo tenemos un heterogéneo grupo de países capitalista o musulmanes. También Rusia abrazó el sistema capitalista, pero aún así, jamás recibió el beneplácito de los patrones del fundo y pese a sus numerosos esfuerzos por ganarse la simpatía de Europa y USA, ahora ha sido constituida, junto con China, Irán y Korea, como los enemigos a abatir por Estados Unidos.

Los televidentes del mundo, incluidos los chilenos, han tragado la información procesada por las cadenas norteamericanas para formarse una idea del mundo conforme a los deseos e intereses de las élites dominantes. Primero fue la insistente idea que los rusos intervenían en las elecciones yanquis, ahora como esa tesis se desmoronó producto del descubrimiento de la colusión entre Facebook y Analytica (inglesa), se montó la trama del caso Krispal, ex agente que espiaba a Rusia y que se asiló en Reino Unido. Producto que Teresa May declaró que es "altamente probable" que Moscú estuviera implicado, los gobernantes de Europa en masa junto a Trump de abocaron a expulsar diplomáticos del país eslavo. ¡Y presentaron un informe de 6 páginas, con imágernes fotocopiadas!... Y nos exigen a nosotros, los "subdesarrollados", a ser rigurosos en nuestros asuntos. Añadamos, además, que en esa "investigación", los que sacaron las conclusiones son políticos y no expertos en sustancias tóxicas. Esta aversión a los rusos puede obedecer a que los relacionan con los mongoles, lo que los hace ser, según un recordado personaje de nuestra historia, "humanoides", o bien por haber desaparecido a la familia real rusa, emparentada con los monarcas ingleses o tal vez por ser tan depredatorios como ellos mismos con la naturaleza, etc. Quién sabe.

Esta práctica de lanzar aseveraciones improbadas y convencernos de su realidad, es una antigua práctica de las anónimas mentes del "estado profundo". Ya lo señaló oportunamente el connotado filósofo y lingüista Noam Chomsky, tanto respecto a los poderes fácticos como de los medios de comunicación.

No hay que olvidar tampoco que el Imperio Romano está latente; hoy en día le rinde pleitesía a sus amos transatlánticos, pero tarde o temprano retomará su marcha hacia el este, valiéndose de las mismas bases que su mentor actual ha instalado como un asfixiante cinturón alrededor de las potencias orientales. Probablemente ese día no está lejano, vemos muchos paradigmas que evolucionan o cambian y no necesariamente contra la voluntad de sus valedores, sino al contrario, propiciado por ellos mismos, para que los habitantes de la tierra vayan haciéndose a la idea de que tendrán que someterse a la voluntad y control del Nuevo Orden Mundial.





(Juan Gajardo)