Cultura 28-10-2020

Últimos días para postular al Fondo de Fomento al Arte en la Educación 2021



Hasta este viernes 30 de octubre se recibirán las postulaciones para financiar total o parcialmente proyectos orientados al fortalecimiento de procesos de formación artística y programas de educación en artes de niños, niñas y jóvenes.



En sus últimos días de recepción de proyectos se encuentra el Fondo de Fomento al Arte en la Educación (FAE), que con un total de $550 millones busca apoyar el financiamiento total o parcial de proyectos vinculados a la formación artística especializada en la enseñanza formal o regular en establecimientos educacionales con RBD; la formación artística especializada para niños, niñas y jóvenes en edad escolar del sistema de educación no formal; o la formación y mediación artística implementada por espacios culturales.



En su convocatoria 2021, las postulaciones pueden enviarse de forma digital por medio de la plataforma www.fondosdecultura.cl o en formato físico a la Secretaría Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (3 Oriente 1072, Talca). La recepción será hasta las 17:00 horas del viernes 30 de octubre de 2020.



“Invito a establecimientos de educación formal y no formal a postular a este importante fondo. La educación artística es fundamental en el desarrollo de la creatividad de nuestros niños, niñas y jóvenes, tanto en el fomento de sus talentos como en la preparación de ciudadanos sensibles que colaboren con su sociedad”, señaló la seremi de las Culturas del Maule, Pía Soler.



DESPLIEGUE



La convocatoria desarrollada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través de su Departamento de Educación y Formación en Artes y Cultura, ha implementado diferentes espacios digitales de conversación que tienen por objetivo difundir y dar a conocer los principales detalles de las bases, sus ajustes, líneas y modalidades de postulación pero también para contestar en vivo y en directo las preguntas de las personas a través de Facebook Live.



Además, y de manera complementaria al proceso de convocatoria, este año FAE incorporó tres fechas -con sesiones de dos horas cada una- orientadas a entregar herramientas para el diseño de proyectos de arte en educación, un espacio que convocó a más de 150 personas y a través del cual se abordaron los principales elementos a evaluar en una eventual postulación, la que no necesariamente es vinculante con la participación en el encuentro.