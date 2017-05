Opinión 28-05-2017

Margot Loyola Palacios, patrimonio de Chile Un poco campesina, un poco maestra, un poco cantora; cien por ciento linarense-

El pasado 11 de mayo, recibimos una gran noticia para nuestra ciudad. En realidad, una confirmación, de lo conversado semanas antes, con los señores Osvaldo Cádiz y Juan Pablo López Aranda, según indicadores que señalaban “un verdadero regalo para Linares”.

Ello se venía gestando desde hace algún tiempo. Hay, entonces, un conjunto de acciones a realizar, respecto de la celebración del centenario de la Maestra Margot Loyola. Participan de ellas el propio Osvaldo Cádiz, Juan Pablo López y el Alcalde Mario Meza. Ello se facilita, gracias a gestiones realizadas en Santiago, Valparaíso y Linares; las cuales van dando los frutos que todos esperábamos.

Una de ellas -el pasado viernes 26-, en la Holloway University of London, con la presentación del libro “50 danzas tradicionales y populares en Chile", en dependencias del Senate House.

Además, la entrega de los textos “La cueca, danza de la vida y la muerte”, “La tonada testimonio para el futuro”, “El cachimbo, danza tarapaqueña de pueblos y quebradas".

Todas obras de los maestros Margot Loyola Palacios y Osvaldo Cádiz Valenzuela; cuyo editor ejecutivo fue Juan Pablo López. Actividad realizada posteriormente en la Embajada de Chile, en Londres.

La importancia de estas actividad para el país, la región del Maule y para Linares, toda vez que es primera vez que se realizan en el Reino Unido y particularmente en “La Biblioteca del Senado” -biblioteca central de todas la Universidades de Londres y estudios avanzados-, van dejando testimonio de aquello que nos representa como chilenos en la figura de la maestra, patrimonio de Chile, Premio Nacional de Arte, Doctor Honoris Causa, linarense, Margot Loyola Palacios y el maestro y experto en cultura tradicional Osvaldo Cádiz Valenzuela.

El Reino Unido tiene una particular importancia en estos temas, pues es allí donde se acuñó la expresión “folklore” -por el estudioso Williams Thoms-; donde, a partir de los libros que se dejaron para estudios de expertos del mismo Reino Unido y el mundo, proponiendo el concepto de “Cultura Tradicional Identitaria” para entender, estudiar y valorar las expresiones de los pueblos.

Como puede verse, no es menor señalar que la actividad constituye un hecho histórico para Chile; del mismo modo, es importante señalar que ella se enmarca -por parte de “la Academia Nacional de Cultura Tradicional Margot Loyola Palacios”- en el comienzo del Centenario de Margot Loyola, que sumará a todas aquellas que se desarrollarán en el país, la región y nuestra comuna de Linares.

Lo mejor, y que reconocemos, valoramos y agradecemos todas estas instancias y a quienes trabajaron para otorgar a nuestra comuna, tierra natal de Margot Loyola, un regalo esperado, pero que veíamos muy lejano.

Como acción concreta, informan Juan Pablo López y Osvaldo Cádiz, lo siguiente: “hemos dispuesto, junto a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la entrega permanente de la exposición de la maestra, que hoy se encuentra en el Museo Pedro Aguirre Cerda, en la Comuna de Calle Larga”.

Finaliza la información, entregada a Don Mario Meza Vásquez, primera autoridad comunal, para “agradecer la permanente preocupación, del concejal Michael Concha y del director de la Biblioteca Municipal de Linares, Manuel Quevedo Méndez, por las actividades asociadas a nuestra maestra Margot Loyola Palacios; del mismo modo, a usted, por ser parte importante-como Alcalde- e impulsar la ley 20.926, que instruye erigir un monumento a la “Maestra”. Además del constante apoyo, solicitamos comunicar y compartir al Honorable Consejo Municipal, esta importante noticia”.

Firma Juan Pablo López Aranda, Director Ejecutivo Academia Nacional de Cultura Tradicional Margot Loyola Palacios, Director de Cultura Asociación de Municipalidades Turísticas de Chile; Director Ejecutivo Comisión de Cultura Federación Latinoamericana de Ciudades Turísticas.

Como vemos, una gran noticia para nuestra ciudad, especialmente. Con una tarea como es preservar y proteger el patrimonio cultural. Trabajo compartido con las autoridades, profesionales, docentes, comerciantes, obreros, niños, jóvenes y adultos. Somos todos responsables de acrecentarlo para la actual generación y que sirva de legado a las que vendrán.

Enorme orgullo, que Margot Loyola Palacios, patrimonio de Chile, un poco campesina, un poco maestra, un poco cantora y cien por ciento linarense, nos siga prestigiando a lo largo de la patria y del mundo entero.



Manuel Quevedo Méndez