Mariposas en el cielo

Hoy es un día muy especial para Alberto.

Había estado ausente por años y sus recuerdos de juventud se cruzaban como una vorágine que lo atrapaba y se arremolinaban en formas incoherentes en su mente sin poder atrapar alguno de ellos para poder explicarse que era lo que le estaba sucediendo.

Todo estaba cambiado, ya nada se parecía a aquellos días de alegre juventud de fines de la década de los años sesenta e inicios de los setenta.

Se sentó en un banco al centro de la plaza, observó -mientras su mente se calmaba un poco- a la gran cantidad de gente que paseaba, unos vendían productos gritando sus bondades, otros predicaban y tocaban sus instrumentos musicales, un gran grupo rodeaba a los comediantes callejeros, los cuales los hacían reír y reír y como un moderno hormiguero una muchedumbre salía o entraba a los túneles de la estación del Metro, al igual que las hormigas, sin chocar entre ellos; todo era un ajetreo perfecto.

La plaza era toda una algarabía, eran nuevos rostro, nuevos niños, las vestimentas diferentes, los peinados, los colores y cortes de pelos eran diferentes y las pieles mostraban tatuajes que decían que los tiempos habían cambiado.

Alberto disfrutaba de todo aquello y se decía a sí mismo. ¡Tendrán los mismos sentimientos de mis recuerdos o serán diferentes!

-¡El amor recorrerá sus venas como nos invadía a nosotros los jóvenes en aquellas aventuras de entonces!

La plaza era todo un lugar de encuentro en aquellos tiempos.

-¡Éramos los adolescentes de aquella época de ideales y sueños donde todas las niñas querían ser reinas y nosotros sus príncipes azules!

Época de marchas por reivindicaciones sociales de aquellos que nos convocábamos a disfrutar del paseo de las niñas, a escuchar la música rock que tocaba la Casa Peters, con su alto parlante en la esquina de Concha y Toro y José Luis Coo, a escuchar el trinar de los cientos de gorriones que se acogían al buen resguardo de los espesos follajes de los árboles al encanto crepuscular de una tibia tarde de primavera y… que a pesar de nuestra amistad, tomábamos caminos diferentes en nuestros compromisos con los cambios que queríamos para nuestro país.

Eran inagotables las conversaciones en las esquinas de la plaza, sobre las fiestas, pololeos, excursiones al Cajón del Maipo y los más suertudos comentaban sus vacaciones en Cartagena, El Tabo o sus aventuras mochileras hasta Puerto Montt.

Los más, sólo comentábamos nuestros paseos a las piscinas de Las Vertiente, La Puntilla o de la Papelera, con alguna polola de aquellos tiernos tiempos.

Todo era alegría, a pesar de nuestras diferencias.

La gente da ahora se veía diferente. Alberto seguía cuestionándose.

-¿Estarán preparados para afrontar crisis sociales como nos tocó vivir?

-Soportarán persecuciones, torturas, familiares desaparecidos, padres perseguidos y encarcelados, sus mujeres violadas, exilios, vivir alejados de la patria, o se sentirán del bando ganador que no les importa las violaciones a los Derechos Humanos, que se arriman al bando de los poderosos pensando algún día que tendrán dinero como ellos. ¿Serán partidarios de expulsar a los inmigrantes negros o simplemente son de los que dicen de las víctimas, “se lo buscaron”? O no les importa el dolor de sus compatriotas ni la justicia, ni el nunca más que esos terribles momentos vuelvan a suceder en nuestra patria.

El color de su pelo blanco le indicaba que ya había vivido muchos años y que su vida para muchos que, hace mucho tiempo no lo veían caminar por Puente Alto, era una verdadera incógnita, y seguía siendo… ya que, en estos momentos, nadie lo reconocía y él, como atravesando un portal del tiempo, veía los escasos rostro que reconocía, muy cambiados, debido al inexorable paso del tiempo, como también por sus formas de caminar.

Las hermosas y esbeltas adolescente de su juventud, al igual que sus amigos, ya no eran los mismos… al igual que él. Era como saltar más de cinco décadas en un instante, y que no había tiempo para volver atrás. Tal vez, muchos de ellos y ellas ya no estaban y como testimonio de sus amores por el paso por esta tierra, con toda seguridad se habían multiplicados en hijos, nietos y todo lo que involucra el formar familias.

-Esta nueva gente ¿Amará como nosotros amamos? ¿Disfrutarán del sexo como nosotros, los que, a pesar de nuestros temores, ignorancias, prejuicios y amenazas de pecados mortales, nos atrevíamos a dar tan importantes pasos? ¿Reirán como nosotros nos reíamos

-¿Qué les divierte? ¿Qué les hace ser felices?

-Estarán preparados a fracasos sentimentales o simplemente no les importa.

Todo es una incógnita se repetía una y otra vez.

Pasa la gente delante de él, sin importarle su presencia, era uno más dentro de un caleidoscopio de rostros de gente que pasaba viviendo su propio mundo, los bullicios propios de la plaza, los ruidos del tránsito y uno que otro trinar de algún pájaro sobreviviente.

Alberto se sintió muy cansado que se acomodó casi recostándose en el banco donde estaba sentado, cuando levantó su mirada y se encontró con un personaje que le sonreía. Parecía que venía luchando montado en su caballo desde los más recónditos rincones de la cordillera con su grata misión de llevar las buenas nuevas de un y otro lado de aquel baluarte, en la lucha por la dignidad de ambos pueblos.

A pesar de su forzado paso con su caballo por aquellas luchas contra el viento blanco y gélido de las altas cumbres, siempre había triunfado, más no contra la traición de los hombres, como un terrible destino para aquellos que luchan por grandes cambios.

Este personaje le seguía sonriendo benevolente, como pretendiendo entrar en su cansado corazón, anidarse en él y cobrar vida por unos instantes.

Alberto vio como Manuel (Rodríguez) se sacó su sombrero como un gesto de saludo y de él brotaron manantiales cristalinos de mariposas de todos colores que comenzaron a revolotear y dar giros por la plaza.

Las más bellas, giraban coquetonas en un sentido de la plaza y las otras, galantes y presuntuosos giraban en el otro sentido para batir sus alas y así llamar la atención.

Cuando se encontraban, se miraban a los ojos y se hacían gestos de amistad como diciendo -ando con mi hermano, pero no te preocupes, ya tendremos la oportunidad de encontrarnos en alguna flor primaveral-

Algunas venían aún con sus uniformes que las distinguían que provenían del Liceo, de la Matte, de Las Mercedes, de la Conso, de la Industrial o del Liceo Nocturno.

Alberto miraba extasiado tan admirable espectáculo, identificando aquellos rostros juveniles en este burbujeante revoletear que de pronto se interrumpió y las mariposas se fueron por cielos grises, muchas hacia lugares muy lejanos y otras a sobrevivir en tiempos difíciles.

Alberto, vio con dolor como algunas de sus amigas mariposas desaparecieron para nunca más saber de ellas y otras cayeron muertas alrededor de él como un acto supremo.

En aquel día especial, Alberto había encontrado en las mariposas y sus rostros, las respuestas que buscaba, mientras su cuerpo, en aquel duro escaño de la plaza, agonizaba ignorado por aquella multitud que giraba y giraba dentro de sus propios celulares.

Y los juglares callejeros siguieron su rutina…





Carlos Cabezas Gálvez escritor y ensayista