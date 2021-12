Crónica 30-12-2021

Más de 66 mil maulinos perderían su pase de movilidad el 1 de enero por no recibir dosis de refuerzo





La medida aplica para los mayores de 18 años quienes tengan más de seis meses después de recibir su segunda dosis contra el Covid-19 y no se hayan colocado el refuerzo.



Este miércoles, el delegado presidencial regional del Maule, Juan Eduardo Prieto y la seremi de Salud, Marlenne Durán, se trasladaron hasta Curicó para informar a las personas que, a contar del 1 de enero, quienes no hayan recibido la tercera dosis contra el Coronavirus, tendrán sus pases de movilidad inhabilitados.



Recordemos que, el pase de movilidad, es el documento oficial que certifica el proceso de vacunación y es exigido en lugares públicos como restaurantes y donde se desarrollen actividades grupales o sociales. En ese sentido, en la región del Maule, más de 66 mil personas perderán dicha acreditación.



Al respecto, el delegado Prieto, envió un mensaje a los maulinos y dijo que “el Gobierno hace unos días anunció que a partir de febrero partiremos con una cuarta dosis. Hemos visto que el proceso ha sido muy importante, hay países vecinos que ni siquiera han llegado a las dos dosis, pero aquí es necesario que las personas sigan siendo responsables. Está todo dispuesto para la vacunación en toda las comunas, pero depende de la responsabilidad de las personas”.



SEREMI DE SALUD



Por su parte, la seremi de Salud, precisó que el bloqueo se realizará en aquellas personas quienes tengan más de seis meses desde que recibieron la segunda dosis y no continuaron con el esquema de inmunización. Asimismo, informó que más de 166 mil personas están en condiciones de recibir la tercera dosis de refuerzo, debido que han pasado más de cuatro meses desde la segunda vacunación.



Al respecto, señaló que “es muy importante para poder tener los indicadores bajos y seguir manteniendo las libertades que hemos tenido hasta ahora. Hoy día, 29 de las 30 comunas de la región del Maule están en Fase 4, con muchas facilidades de desplazamiento y con bastantes libertades. La única manera de mantenerlo es con los indicadores bajos, para eso es muy importante este proceso de vacunación”.



“Tenemos seis comunas con toda la población con su tercera dosis. La comuna con mayor porcentaje, que incluso tiene un tercio de todas las personas que se les bloqueará el pase de movilidad en la región es la comuna de Maule, donde tenemos 21 mil personas que será bloqueado su pase de movilidad. Esta comuna siempre ha estado baja y tiene poca adherencia al proceso de vacunación, lo que lamentablemente afecta a las comunas vecinas”, finalizó la autoridad.