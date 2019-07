Opinión 18-07-2019

Mensajeros

Ellos se pasean sin cesar por las calles y avenidas

de albas vestimentas, de negros corbatines

ofrecen bendiciones y espejismos

que traen desde el anglo septentrión

Envueltas en sonrisas y en libros bien impresos

los últimos oráculos

las postreras sentencias del profeta

los últimos mensajes de los ángeles

que dicen que debemos someternos

so pena del estiércol y la muerte

al renovado código suministrado

en la suaves colinas del mundo conquistado.

Y yo

que me niego a ser un yanacona,

Yo que anhelo ser eterno

De estas tierras frías y altaneras

de alma tierna y frágil a las amenazas.

Temeroso y desconfiado

de cada estafeta iluminado,

Trastabillo irresoluto

y me arrepiento cada día

qe las miserias y debilidades

que oscurecen mis vicisitudes

Y los observo gloriosos y seguros

En sus perfectos andamiajes e ilusas teorías

Y yo

Que no quiero más que ser

feliz contigo y mi ventura

me atormentan con las visiones

de sus tortuosas y llameantes advertencias

de rayos y de juicios sempiternos

de sus locas teologías imperiales

salidas de ilusorias mentes afiebradas.

Y yo

Que vivo del pan y de un sencillo abrigo

veo como el pueblo cae a goterones

obnubilado por la extraña banderola

Siguiendo las pisadas truculentas

del norteño flautista de este siglo

del nuevo mensajero de los dioses

y las huestes de roedores

que van por el cielo aquí en la tierra.



(POESÍA DE JOSECULMEN)