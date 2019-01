Crónica 02-01-2019

Mes Negro para Linares: Se cerró la Planta Iansa

El 26 de julio, y tras una tensa espera, que incluyó una vigilia en el frontis de la planta local, el directorio de Iansa confirmó el cierre definitivo de la Planta Linares, en un hecho que impactó a toda la comunidad.



El directorio, tras reunirse en Santiago, señaló que “con el fin de mejorar la eficiencia operacional del negocio azucarero de la compañía y la competitividad frente a las importaciones, el directorio de Iansa resolvió que no volverá a procesar remolacha en la planta de Linares, y concentrará -de forma definitiva- la producción de azúcar en sus centros de Los Ángeles y San Carlos”.



“Comprendemos y lamentamos profundamente los efectos que esta decisión tiene para nuestros trabajadores y agricultores remolacheros del Maule, zona con la que tenemos un estrecho vínculo histórico. Todos hemos sido testigos de la progresiva baja de hectáreas sembradas año a año, y conocemos de cerca la realidad del negocio azucarero. En el contexto actual, no es razonable seguir operando tres plantas”, aseguró la compañía.



Las reacciones no se hicieron esperar y tanto dirigentes del Sindicato como autoridades locales señalaron que esta fecha quedará como un día histórico y muy triste para Linares. La Planta Iansa permaneció como la principal industria durante 60 años en esta ciudad.