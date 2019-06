Opinión 30-06-2019

Mi propio eclipse solar y el nuevo solsticio

Aprovechando su magnanimidad de espíritu, especialmente de su tolerancia, esta vez me permito contarles una vivencia, que como tal permanece latente en mi memoria y que, espero renovarla 61 años después de que la experimenté.

El año 1958 cuando estaba estudiando en la Esc. Normal de Curicó. Junto a otros, charlábamos amenamente en el patio principal de ésta y de pronto empezó a oscurecerse siendo aprox. solo las 17,30 de esa tarde del 12 de octubre.

No sabíamos que ocurría, dado que en esa fecha solo existían las radioemisoras y diarios de la capital a la que no teníamos acceso. Llegó la oscuridad total. Escuchamos a lo lejos cantar los gallos y……se produjo un silencio total, angustiados por no saber qué ocurría y lo nunca visto. Empezaron a brillar las estrellas en el firmamento .Quedamos mudos , perplejos ,pensativos, sin encontrar una explicación a ese repentino y angustiante momento.

Más tarde, todo volvió a la normalidad ,continuando la conversación, ahora dedicada a esos momentos inexplicablemente vividos. Tiempo después supimos que se había producido un eclipse de sol en la zona comprendida entre Rancagua y Curicó,, siendo el eje central Pichilemu. Empezó en las islas Marshall en pleno Océano Pacífico.

Creo que esa misma sensación, la tendrán pasado mañana martes 2 de julio, todos los habitantes del sur de la región de Atacama y norte de la de Coquimbo . Durará según hemos sabido 2,35 minutos, empezando a las 16,40 hrs. Para mí, será la visión del último eclipse ( ahora parcial) dado que por motivos médicos especiales me encontraré en Concepción.

Será como ya dije la última vez que observe un nuevo eclipse total de sol dado que uno nuevo ocurrirá decenas de años posteriores a esta fecha ( en Chile). Lo que trato de explicar, en estas breves líneas, es el fuerte impacto que produce en el hombre este maravilloso fenómeno celeste. Entonces, desde ya Ud. a proveerse de gafas especiales para ver en plenitud lo antes expuesto ya que realmente vale la pena verlo.

En la crónica del domingo pasado ( 23.06.019) conversamos sobre el Solsticio de Invierno, fenómeno celeste conocido y celebrado en diferentes puntos del orbe y en épocas distintas desde los Cananeos, egipcios ,celtas, romanos, persas, sirios, fenicios, griegos, hindúes , mayas, incas, aztecas y mapuches, entre otros, originado como lo dijimos por la presencia o ausencia, cercanía o lejanía del sol.

Los misterios de la noche y el día, la oscuridad y la luz. El frío y el calor, la dualidad permanente y cíclica de la tierra, fueron la impresión de los estudiosos y observadores de todas las épocas. Seguramente se preguntaban el porqué cambiaban las condiciones de la tierra, el clima, los cultivos, la fauna, los cielos y el firmamento .La naturaleza en general. ¡Qué misterios generaban esos cambios que afectaban sus vidas? Ese y no otro ,es el porqué esas civilizaciones adoraban al sol, al astro rey, a Amón Ra el dios de los egipcios, por ejemplo.

En la crónica anterior se deslizó un error de denominación .Dijimos que en nuestro hemisferio ( sur) el fenómeno se producía al cruzar aparentemente el sol en su marcha por el cosmos , el meridiano de Cáncer. No es así, en nuestro caso se llama “ Meridiano de Capricornio”. Aclarado el error , lamentamos ese lapsus.

En compensación, agregaremos esta vez que para algunas Instituciones filosóficas, culturales eminentemente, los llamados Solsticios pueden entregarnos simbólicamente muchas enseñanzas, como por ejemplo, reconocer que la luz material del astro rey nace en el oriente y como tal simbólicamente esa luz puede indicarnos la sabiduría que nos permite el perfeccionamiento individual .Caminamos antes de ver esa luz en el crepúsculo o en las tinieblas traducidos en el error, el dogmatismo, hacia la luz de oriente, o sea, desde las apariencias hacia la realidad.

Esotéricamente el ver la luz, el buscar la verdad, es el nacimiento de un hombre nuevo. Esotéricamente el hombre debe morir en la puesta de sol a todo vicio, amoralidad, imperfección; para renacer ( al igual que el sol) a un nuevo estado, a una nueva vida, a la luz que nos entrega la Sabiduría y que nos permitirá transformarnos interiormente, convertirnos en símbolos de luz, dotados de nuevos y nobles ideales a entregar, primero en la propia familia y posteriormente a la comunidad a la que nos debemos.

De ahí que el Solsticio de Invierno ( para los mapuches por ej.) es el nacimiento de un nuevo año, para los occidentales en general además de ser un fenómeno celeste, puede significar la Fiesta de la Esperanza, dado que los campos son cuidados y entregados a una nueva simiente, semilla que germinará materialmente en el equinoccio de primavera ,donde la yerba ,la semilla empieza a germinar, los árboles a dotarse de hojas y frutos posteriormente, donde aparentemente “ vuelve la vida” después de la aparente muerte solsticial de invierno.

Reitero, mis amables lectores. El Solsticio de Invierno representa una etapa de < recogimiento>, de < reflexión> dentro de un estado crítico de nuestras fuerzas anímicas, en medio del triunfo de las agresiones negativas exteriores. Es también ( como ya lo dijimos) una época de Esperanza y de renovación del optimismo; de saber que si bien hemos llegado a lo más profundo de la depresión, ahora comienza necesariamente un proceso de reordenamiento y reconversión espiritual al que nos dirigimos sin retorno

El ciclo de la vida, sigue el esquema de la naturaleza y si el Día y la Noche, el Invierno y el Verano se suceden ¿ por qué no admitir entonces una sucesión de nacimientos y Muertes en nuestras vidas? O acaso no es cierto que ¿ la Muerte y la Vida son parte de un mismo proceso? o también acaso ¿ No somos parte de una Chispa de la misma naturaleza y semejanza de Dios, el Gran Arquitecto del Universo?.





René A. Recabarren Castillo

Profesor Normalista