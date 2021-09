Opinión 29-09-2021

MI QUERIDO NIÑO AIMARA



Han resistido invasiones y sometimientos culturales, y

han resistido, con las bendiciones de tu padre Inti, y

con la generosidad de tu madre tierra Pachamama

los difíciles paisajes de tu tierra.

Tu pueblo ha sobrevivido en ella, miles de años,

han superado con brillante respeto e inteligencia

sin degradarla ni faltarle el respeto.



¿Cuál es vuestro secreto?

¿Son un pueblo atrasado?

Nooo. Son un bello pueblo, que vive con sus cultivos delirantes

entre los cerros, con sus estilizadas llamas y y guanacos,

atentamente vigilados por el gran cóndor

y con esas manos benditas y callosas de sus protectores,

que han tejido y bordado sus telas y cerámicas

dignas del mejor artista del Louvre.



Con esas manos han levantado monumentales piedras

que en silencio expresan a todo pulmón su gran acervo,

y su sabiduría grabada en ecos de murallas de rocas, que

les recuerdan el amor fraterno con su tierra.



Tú, mi hermoso niño aymara

heredas las tradiciones, leyendas y esfuerzo, que

ya por tu venas y conciencia circula la sabiduría.



Sabes que si no cuidas el agua, no tendrán regadíos.

Sabes que si no cuidas los cultivos, no tendrán cosechas.

Sabes que si no cuidas los árboles, no tendrán frutos.

Sabes que si no cuidas los guanacos, no tendrán charqui.

Sabes que si no cuidas las tradiciones, no tendrán cultura.

Sabes si no cuidas a tus hermanos, no tendrán futuro.

Sabes que debes mantener tu mente despierta,

para no dejarte vencer por el arrollador progreso

porque cuando llegue el desafío,

sabrás conservar tus comunidades entre serranías y desiertos.



Sabes, muy bien, que con sus culturas milenarias,

tus comunidades van a vivir miles de años más.

Sabes muy bien, si el resto de la humanidad no cambia,

y sigue sumida en las guerras, avaricia y dominio de elites de poder.

tu pueblo será unos de los pocos que sobrevivirán.







Carlos Cabezas Gálvez

Escritor y ensayista