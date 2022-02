Editorial 04-02-2022

Migrantes. ¿Estamos preparados?



La crisis migrante que se vive en el norte del país ha tomado características insospechadas convirtiéndose en una carga que por años fue silenciosa para los gobiernos de turno y donde por lo mismo fue tratada no con la atención que se debía.

Las imágenes de familias completas tratando de eludir los controles policiales se multiplican, como también los viajes de buses a la zona central del país trasladando, en no pocas ocasiones a indocumentados lo que acrecienta también otro tema, el riesgo de contagio en la pandemia que enfrentamos.

La pregunta que surge inmediatamente es si pese a la buena voluntad manifestada por las autoridades locales, nuestra comuna de Linares está realmente preparada para recibir no sólo a quienes puedan eventualmente llegar desde el norte sino también a quienes llegan desde otras zonas como Argentina y que traen esperanzadas intenciones de buscar un trabajo y quedarse en estas tierras.

¿Existe algún plan de contingencia para enfrentar estos hechos?. ¿Hay una planificación a nivel gubernamental para recibir estos ciudadanos de otros países?. ¿En materia de Salud, Empleo y Educación, cómo enfrentaríamos este aumento de población?.

Todas preguntas que tal vez debieran repetirse y trabajarse en el corto plazo para que no nos pille desprevenido una realidad que tal vez esté más cerca de que pensamos.