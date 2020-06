Deporte 03-06-2020

Milad y su aspiración de llegar al sillón de Quilín



Otro de los temas que tiene que ver con el fútbol es la posible llegada del ex Intendente Pablo Milad, al sillón de Quilín. Una persona que conoce muy bien la realidad de los clubes, principalmente del Maule. Aunque las instituciones de la Segunda Profesional, tienen sólo voz y no voto.

Aunque ha sido criticada su opción de haber dejado el cargo de Intendente, respondió que “he dado un paso al costado de esta hermosa etapa que ha marcado. Esta pasión me llama para que volvamos a reencontrarnos, porque mi querido fútbol se ha visto muy afectado. Estoy seguro que puedo aportar de manera importante a que vuelva a levantar, destinando todos mis esfuerzos, experiencia y trabajo para poner al fútbol en el lugar de excelencia que se merece”.

TESTERA DE LA ANFP

Esta no es la primera vez, que el ex presidente de Curicó Unido, Pablo Milad, buscará alcanzar el sillón rector del futbol chileno. Lamentablemente la primera vez perdió ante Salah, quien a la postre llegó a convertirse en el presidente del ente rector.

Ahora la carrera por la presidencia de la ANFP, tiene actualmente dos protagonistas: el ex Intendente Pablo Milad y Lorenzo Antillo, presidente de Audax Italiano.





Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo