Crónica 16-03-2022

Miles de novatos iniciaron su vida universitaria en la UCM

- Esta semana partieron las clases en la Universidad Católica del Maule, plantel que retoma las actividades en modalidad cien por ciento presencial en sus sedes de Talca y Curicó.

María Eugenia, es mamá de cuatro niños y este 2022 asumió el desafío de retomar sus estudios para lograr su sueño, obtener el título de profesora general básica. Uno de los miles de testimonios que esta semana vivieron su primer día de clases en la Universidad Católica del Maule (UCM), plantel que tras dos años de desarrollar sus actividades en modalidad híbrida producto de la pandemia ahora nuevamente regresa a la modalidad cien por ciento presencial.

“Mi hijo más pequeño tiene un año, por lo que el regresar a estudiar es todo un desafío familiar. Soy mamá novata de primer año (…) será un año difícil todavía por la pandemia, sin ir más lejos hoy me dijeron que el jardín de mi hijo entra a cuarentena por quince días. La verdad es que son muchos desafíos para este primer año ya casi con cuarenta años (…) Espero poder trabajar lo máximo que pueda en la UCM y sacarle el jugo, para titularme lo más pronto posible. Anteriormente me faltó solo la tesis y ahora tengo que hacer varios cursos nuevamente para volver a trabajar como profesora ahora con título”, comentó María Eugenia.

Como es tradición, la UCM celebró la misa de bienvenida a sus nuevos estudiantes, acto encabezado por el padre José Ignacio Fernández, quien instó a los novatos a seguir las enseñanzas de Cristo en su formación y futuro ejercicio profesional. Acto seguido los invitó además a participar activamente de las diferentes comunidades pastorales que son parte de la vida universitaria.

Eduardo Marín, se integra a la Escuela de Medicina de la UCM e Inicia este periodo con muchas ganas de estudiar y perfeccionarse. “Mis expectativas de la carrera son generar un aporte a la sociedad en base a los conocimientos que adquiriré”, agregando que “Me parece excelente que las clases sean presenciales, las clases híbridas creo que quita en parte la esencia de lo que es la formación universitaria, no es lo mismo, es muy importante por ejemplo en el uso de los laboratorios”, dijo.

De igual manera, en la sede Curicó fue masivo el arribo de estudiantes novatos, quienes con curiosidad e interés recorrieron las diversas instalaciones de la UCM destinadas para su formación. Fue el caso de Sofía González, novata que ingresa a la Escuela de Enfermería, quien vive en la región y apostó por formarse en el territorio. “Otros estudiantes que ya están estudiando acá me hablaron bien de la UCM, entonces como me queda cerca me quedé acá. Es muy bueno que las clases sean nuevamente presenciales, para compartir y conocer a los compañeros y profesores, además de vivir en ambiente universitario que no se podía cuando era online. Todos han sido súper simpáticos y lo hemos pasado bien”, comentó.

FUTURO DE LA HUMANIDAD

En la oportunidad, el rector de la Universidad Católica del Maule, Dr. Diego Durán Jara, señaló que este año académico está marcado por una “etapa bastante particular de Chile, el trabajo constituyente y con un gobierno que trae nuevas esperanzas a la comunidad. Lo importante creo es a ser partícipes y protagonistas de este cambio, ya sea que estemos a favor o que estemos con alguna dificultad o planteamiento. La invitación que hace el presidente Boric es precisamente a eso, a ser capaces de decirnos las cosas sobre la mesa en diálogo, lo que nos va a permitir construir un mejor país (…) Vivimos momentos difíciles, no solo en Chile, sino que, a nivel mundial, y creo que todos tenemos que demostrar un compromiso de hacer bien las cosas pensando en el futuro, no solo nuestro, sino que de la humanidad”.